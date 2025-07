Điểm mù của ôtô ngày càng lớn

Ở ba chiếc SUV được thử nghiệm, tầm quan sát phía trước trong bán kính 10 m giảm tới 58%.

Các điểm mù phía trước của 6 mẫu xe bán chạy nhất ở Mỹ đã tăng đáng kể trong 25 năm qua, với số ca tử vong của người đi bộ và đi xe đạp gia tăng, theo một kỹ thuật so sánh do Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) phát triển.

Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Volpe thuộc Bộ Giao thông Mỹ dẫn đầu là nghiên cứu đầu tiên sử dụng phương pháp mới để đo lường vùng quan sát trực tiếp của tài xế xung quanh xe. Kỹ thuật này hứa hẹn cho phép nghiên cứu rộng hơn về vai trò của thiết kế xe trong khả năng quan sát của tài xế và rủi ro tai nạn.

Qua nhiều chu kỳ thiết kế lại trong thời gian 1997-2023, khả năng quan sát phía trước trong bán kính 10 m giảm đến 58% ở ba mẫu SUV phổ biến. Đối với một mẫu xe bán tải hàng đầu, khả năng quan sát giảm ít hơn, là 17%. Ngược lại, hai mẫu xe con cho khả năng quan sát tương đối tốt và giảm dưới 8% ở các thế hệ sau.

Người tham gia giao thông và những phương tiện khác có thể bị che khuất khỏi tầm quan sát của tài xế. Ảnh: IIHS

Trước đây, những nhà nghiên cứu muốn so sánh điểm mù của các mẫu xe khác nhau cần có bản vẽ kỹ thuật hoặc đặt mỗi chiếc xe trong một không gian mở được đánh dấu đặc biệt bằng vạch kẻ hoặc cọc tiêu hình nón. Do các phương pháp này quá phức tạp, không có so sánh quy mô lớn nào được thực hiện.

Một kỹ thuật thay thế sử dụng tia laser hiệu quả nhưng không ghi nhận được các điểm mù tạo ra bởi gương chiếu hậu và cột A khi mở rộng.

Phương pháp mới của IIHS dựa vào phần mềm máy tính và một giàn máy quay có thể di chuyển được đặt ở ghế lái tại các độ cao khác nhau để đại diện cho các tài xế kích cỡ khác nhau. Máy quay có thể xoay để chụp ảnh toàn cảnh 360 độ về trường quan sát xung quanh xe. Phần mềm sau đó chuyển đổi hình ảnh đó thành bản đồ điểm mù hiển thị hình ảnh từ trên cao của chiếc xe và những điểm gần nhất trên mặt đất mà tài xế có thể nhìn thấy. Nó cũng cung cấp trị số cho tỷ lệ phần trăm khu vực xung quanh xe mà tài xế có thể nhìn thấy.

Điểm mù của ôtô ngày càng lớn Một ví dụ về bản đồ vùng điểm mù 360 độ được tạo bằng kỹ thuật đo lường mới của IIHS. Lớp phủ màu xanh biểu thị các khu vực bị các thành phần của xe chặn khỏi tầm nhìn trực tiếp của tài xế.

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Volpe sử dụng kỹ thuật mới để kiểm tra cách thiết kế của Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee và Toyota Camry thay đổi như thế nào trong các mẫu xe 1997-2023 - một nỗ lực đòi hỏi phải lập bản đồ vùng điểm mù của 17 loại xe riêng lẻ, đại diện cho những lần thiết kế lại quan trọng của 6 loại xe nghiên cứu.

Nghiên cứu của Volpe tập trung vào tầm nhìn về phía trước trong bán kính 10 m tính từ xe vì đó là khoảng cách dừng trung bình ở tốc độ 10 mph (16 km/h) - tốc độ mà điểm mù là yếu tố phổ biến trong các vụ va chạm.

Mức giảm đáng kể nhất là của Honda CR-V, vì nắp ca-pô, gương và cột A của xe đều che khuất phần lớn tầm nhìn của tài xế. Người lái xe mẫu xe năm 1997 có thể nhìn thấy 68% diện tích 10 m phía trước xe, trong người lái xe mẫu xe năm 2022 chỉ có thể nhìn thấy 28%.

Tương tự, tài xế của mẫu Suburban năm 2000 (mẫu xe đầu tiên được nghiên cứu) có thể nhìn thấy 56% diện tích 10 m phía trước xe, trong khi người lái mẫu xe năm 2023 chỉ có thể nhìn thấy 28%.

Đối với cả hai loại xe này, những thay đổi lớn nhất ở vùng điểm mù là do nắp ca-pô cao hơn, che khuất nhiều hơn mặt phẳng phía trước và gương chiếu hậu lớn hơn, che khuất tầm nhìn ở các góc phía trước của xe.

Tầm nhìn phía trước của F-150 cũng giảm. Người điều khiển mẫu xe năm 1997 chỉ có thể nhìn thấy 43% diện tích phía trước trong bán kính 10 m và giảm xuống chỉ còn 36% ở mẫu xe 2015.

Mức giảm nhỏ nhất là ở Accord, cho phép người lái nhìn thấy 65% diện tích 10 m phía trước xe vào năm 2003 và 60% vào năm 2023. Đối với Camry, tầm nhìn giảm từ 61% vào năm 2007 xuống còn 57% vào năm 2023.

