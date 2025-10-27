Điểm mấu chốt để giành học bổng du học Pháp

Ngoài thành tích học tập, du học sinh cần thư động lực cá nhân thuyết phục để giành học bổng có giá trị lớn, cả của trường và chính phủ.

Ngày hội Du học Pháp (SIF) năm 2025 do Vietnam France Exchange tổ chức tại Hà Nội ngày 26/10, thu hút hàng trăm người tham dự. 14 trường và hệ thống trường ở Pháp có mặt, giới thiệu các chương trình học về Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ, Thiết kế và Quản trị khách sạn.

Khác với các đại học công lập, miễn phí cho tất cả sinh viên, các đại học tư thu học phí khoảng 5.000-13.000 euro (150-400 triệu đồng) mỗi năm với bậc cử nhân, và 10.000-20.000 euro ở bậc thạc sĩ.

Tuy nhiên, sinh viên quốc tế có cơ hội nhận hai loại học bổng phổ biến, có thể cộng gộp của các trường tư. Loại thứ nhất là ưu đãi cho ứng viên nộp đơn sớm, trị giá 5-10% học phí. Loại thứ hai dành cho các ứng viên xuất sắc, dao động 20-50% học phí, tùy trường.

Theo đại diện các trường LH Luxury Hotel School, ICN Business School và L’cole de Design, thư động lực là một trong hai yếu tố quyết định với bộ hồ sơ xin học bổng. Ngoài thành tích học, ứng viên cần có thể hiện rõ đam mê, cùng mục tiêu và kế hoạch học tập rõ ràng nếu được du học Pháp.

Chia sẻ trong talkshow tại sự kiện, Đức Tâm, chủ nhân học bổng thạc sĩ của chính phủ Pháp (Eiffel Excellence Scholarship) năm 2017, nhìn nhận các đại học Pháp rất quan tâm đến việc có mục tiêu. Ứng viên không cần phải là người xuất sắc nhất, nhưng phải đảm bảo hồ sơ học tập và mục tiêu trong thư động lực của mình liền mạch.

Ngoài ra, du học sinh cần chú ý đặc điểm riêng của một số loại học bổng. Ví dụ, với học bổng chính phủ Eiffel Excellence, hồ sơ và thư động lực cần cho thấy ứng viên có khả năng lãnh đạo, quảng bá văn hoá và thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa hai nước.

Khuôn viên ICN Business School ở La Défense. Ảnh: ICN Business School Fanpage

Hiện, ngoài hỗ trợ học phí trường công, chính phủ Pháp tài trợ 30-50% phí nhà ở cho tất cả sinh viên, không phân biệt hệ học. Du học sinh cũng được làm thêm tối đa 80 giờ một tháng trong thời gian học, được gia hạn visa một năm để tìm việc làm sau tốt nghiệp.

Năm học 2024-2025, Pháp có khoảng 444.000 sinh viên quốc tế, trong đó người Việt khoảng 5.000. Sinh hoạt phí cơ bản của du học sinh tại đây, gồm tiền nhà, điện, nước, di chuyển, cước điện thoại, ăn uống, chừng 7.000 euro một năm.

Khánh Linh