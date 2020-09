Điểm du lịch cả nước vắng khách dịp 2/9

Hội An, Quảng Nam

Sáng 2/9, trên các tuyến phố Hội An vắng bóng du khách, người dân ít qua lại, quán hàng đóng cửa. Một số quán nước vỉa hè bày bán cho người dân trước Chùa Cầu nhưng thực hiện giãn cách, giới hạn lượng khách.

Đại diện Phòng Văn hóa Thông tin cho hay, thời điểm này không có khách du lịch đến Hội An, nơi ngày lễ các năm trước đón cả nghìn du khách. Thành phố duy trì chốt kiểm soát người từ Đà Nẵng vào Hội An.

Từ đầu mùa dịch, du khách nước ngoài đến Hội An với số lượng ít ỏi, hiện chỉ có một số ít lưu trú tại địa phương.

Ngày 2/9/2019, gần 4.000 vé tham quan được bán, trong đó khách nước ngoài là hơn 3.500 vé, khách Việt Nam 440 vé. Ngoài ra, còn hàng nghìn khách đến Hội An nhưng không mua vé. 2/9 năm nay các quầy vé tạm dừng hoạt động, nhân viên nghỉ việc. Ảnh: Đắc Thành