Điểm đến yêu thích của khách Hàn, Nhật, Mỹ tại Việt Nam

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc là lựa chọn phổ biến của hầu hết những thị trường gửi khách nhiều nhất tới Việt Nam nửa đầu năm.

Theo dữ liệu công bố hôm 8/7 từ nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda, các điểm đến được du khách quốc tế chọn nhiều nhất tại Việt Nam nửa đầu năm không có sự khác biệt lớn so với cùng kỳ năm ngoái khi vẫn là những cái tên Đà Nẵng, TP HCM, Nha Trang, Hà Nội. Điểm khác biệt là Phú Quốc vươn lên vị trí thứ năm, thay cho Hội An, cho thấy sức hút từ của hòn đảo này và sự gia tăng tần suất các chuyến bay quốc tế - đặc biệt từ Seoul.

Du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang năm 2024. Ảnh: Bùi Toàn

Đại diện Agoda phân tích khách Hàn Quốc có xu hướng chọn điểm đến ven biển và đảo nên Nha Trang giữ vị trí số một, theo sau là Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An và TP HCM. Trong khi đó, khách Trung Quốc yêu thích những đô thị lớn và các điểm nghỉ dưỡng trên đảo. Lựa chọn hàng đầu của họ là TP HCM, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang.

Du khách Nhật Bản ưu tiên TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Hội An và Phú Quốc. Dữ liệu từ NEWT - ứng dụng du lịch thông minh ở Nhật Bản - từng gợi ý Việt Nam như "viên ngọc ẩn" bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco trong bối cảnh đồng yen suy yếu, du khách Nhật Bản hạn chế du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa thể vào top 5 điểm được lựa chọn hàng đầu của người Nhật trong dịp Tuần lễ vàng (29/4-5/5) vừa qua.

Với thị trường Thái Lan, báo cáo từ Hiệp hội Du lịch Đại lý Du lịch Thái Lan (TTAA) cho thấy Việt Nam trong top 5 điểm phổ biến được du khách nước này chọn trong kỳ nghỉ Songkran hồi tháng 4 - bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Báo cáo "Sự thay đổi của du khách năm 2025" do SiteMinder công bố hồi tháng 6 cũng cho thấy khách du lịch Thái Lan mong muốn được tới Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam.

Trong khi đó, khách Mỹ yêu thích TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Hội An. Theo Travel and Tour World - nền tảng truyền thông B2B kỹ thuật số hàng đầu trong ngành du lịch - Việt Nam đang nổi lên như điểm đến thay thế các thị trường truyền thống với khách Mỹ trong bối cảnh lo ngại vấn đề an toàn toàn cầu tăng cao. Người Mỹ đang cân nhắc lại kế hoạch du lịch tới nhiều điểm phổ biến ở Caribe như Bahamas, Barbados - những nơi vốn được coi là thiên đường du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm,Việt Nam đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế và 77,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 515.000 tỷ đồng, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia công bố hôm 6/7.

Theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5, quý I năm nay du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế cao thứ 6 thế giới, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Nếu xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ nhất, tiếp đến là Nhật Bản và CH Palau. Việt Nam cũng đứng thứ hai về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với 2019) và thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch, với 29%, so với năm 2024.

Hoài Anh