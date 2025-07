Gần 11 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Cục thống kê công bố sáng nay, Việt Nam đón 1,46 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng 6, giảm hơn 4% so với tháng trước nhưng tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, 10,7 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 và tăng gần 26% so với năm 2019 - năm hoàng kim của du lịch Việt.

Lượng khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu, với gần 9,1 triệu lượt nhập cảnh. Khách đến bằng đường bộ chiếm gần 1,4 triệu lượt. Số còn lại là khách đường biển.

So với mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách trong năm nay của Cục Du lịch, 6 tháng đầu năm lượng khách đón thực tế tại Việt Nam mới đạt gần 49%. Tuy nhiên, theo các CEO công ty lữ hành, Việt Nam vẫn có thể đạt được con số 22 triệu lượt vì mùa cao điểm du lịch cuối năm (tháng 10 đến 12) mới là thời điểm bứt phá khi khách đổ xô đến tránh đông.

Du khách trải nghiệm đi du thuyền ngắm vịnh Nha Trang dịp hè. Ảnh: Bùi Toàn

Đông Bắc Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam năm nay, chiếm 60% tổng lượng khách đến. Trong đó, Trung Quốc đại lục tiếp tục là thị trường gửi khách đông nhất, với hơn 2,7 triệu lượt. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 2,2 triệu lượt. Các thị trường tiếp theo gồm Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ.

Số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý II/2025 đạt gần 1,4 triệu lượt người, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm 2025, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt hơn 4 triệu lượt, tăng gần 54% so với cùng kỳ năm trước.

Cục thống kê đánh giá hoạt động ngoại thương, vận tải, du lịch tăng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ sáu tháng đầu năm 2025 tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2025.

Theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5 và mới được công bố của Tổ chức du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), quý I năm nay du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế cao thứ 6 thế giới, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Nếu xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ nhất, tiếp đến là Nhật Bản và CH Palau.

Việt Nam cũng đứng thứ hai về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với 2019) và thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch, với 29%, so với năm 2024.

Phương Anh