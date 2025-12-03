Điểm đến Trung Quốc nào mất dần sức hút với khách Việt

Khách Việt từng đổ xô đi Đại Lý, Lệ Giang theo chân Lưu Diệc Phi nhưng hai điểm đến này hiện sức hút giảm dần, không còn giữ được như trước.

Nhiều công ty lữ hành nhận định Trung Quốc là thị trường sôi động bậc nhất khi loạt tuyến điểm mới được đưa vào khai thác từ sau dịch. Tuy nhiên, qua thời gian, một số nơi dần bớt sức hút với khách Việt.

Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới: Bão hòa trải nghiệm

Theo đại diện Vietluxtour, giai đoạn từ năm 2016 đến 2019 được xem là thời kỳ hoàng kim của Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn. Đây là thời điểm mạng xã hội bùng nổ, giúp hình ảnh phong cảnh Trung Quốc lan truyền mạnh mẽ, tạo nên làn sóng du lịch trong cộng đồng khách Việt.

Giai đoạn cao điểm, đơn vị ghi nhận trung bình 300-500 lượt khách mỗi tháng đăng ký các tour liên quan.

Phượng Hoàng Cổ Trấn mùa đông. Ảnh: Lan Hương

Cả hai điểm sở hữu cảnh quan độc đáo ở khu vực lân cận, từ nét trầm mặc của cổ trấn đến sự choáng ngợp của núi đá "Hallelujah" hay cung đường 99 khúc cua lên cổng trời. Mức giá tour thời điểm đầu khoảng 8-9 triệu đồng, cộng hưởng hiệu ứng truyền thông từ ảnh "check in" thôi thúc du khách lên đường.

Hiện sức hút của tuyến này giảm rõ rệt. Nguyên nhân chính đến từ mức độ thương mại hóa quá cao khiến không gian mất đi vẻ yên bình. Cảnh điểm quá đông đúc khiến du khách khó có được ảnh đẹp như kỳ vọng. Hơn nữa, yếu tố mới lạ cũng không còn.

Lịch trình di chuyển dài ngày vất vả không phù hợp với xu hướng "đi ngắn, trải nghiệm sâu" hiện nay. Mức giá tour hiện dao động 9-12 triệu đồng. Du khách e ngại vì chất lượng dịch vụ đôi lúc chưa đồng đều.

Thay vì chọn những các tour cũ, du khách Việt chuyển hướng sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc các tuyến Trung Quốc theo chủ đề mới mẻ hơn. Những tên tuổi như Hàng Châu - Ô Trấn, Tuyết Sơn Tân Cương, Thượng Hải kết hợp Disneyland hay Cáp Nhĩ Tân mùa đông đang lên ngôi nhờ hình ảnh đẹp, dịch vụ ổn định và không quá xô bồ.

Đại Lý - Lệ Giang: Qua thời "Đi đến nơi có gió"

Theo bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, tuyến du lịch Lệ Giang - Đại Lý từng trải qua giai đoạn hoàng kim từ tháng 3/2023 đến tháng 10/2024. Đây là thời điểm Trung Quốc vừa mở cửa trở lại sau đại dịch. Khi đó, các đường bay quốc tế chưa đều, tuyến đường bộ qua cửa khẩu Hà Khẩu là cách tối ưu nhờ lộ trình hợp lý - du khách ngủ đêm trên xe tới Lào Cai và làm thủ tục xuất cảnh vào sáng hôm sau.

Cú hích lớn nhất khiến cung đường này bùng nổ là hiệu ứng từ phim "Đi đến nơi có gió" phát sóng đầu tháng 3/2023. Sức hút của diễn viên Lưu Diệc Phi cùng những bối cảnh quay tuyệt đẹp tại Đại Lý đã thôi thúc đông đảo khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam, mong muốn được đặt chân đến Đại Lý và Lệ Giang.

Show "Ấn tượng Lệ Giang" ở núi tuyết Ngọc Long. Ảnh: Unsplash

Sức nóng của điểm đến này từng được minh chứng rõ nét qua lượng khách đăng ký tại công ty. Vào thời gian cao điểm, trung bình mỗi tháng đơn vị phục vụ từ 400 đến 500 khách, bao gồm cả khách lẻ ghép đoàn và các đoàn riêng, di chuyển bằng cả đường bộ lẫn đường bay. Về chi phí, giá tour bay thẳng từ Hà Nội đi Lệ Giang từng chạm ngưỡng đỉnh điểm là 19 triệu đồng.

Tuy nhiên, sức hút giảm dần khiến mức giá có sự thay đổi lớn. Đến cuối năm 2024, thị trường đã ghi nhận những đợt xả giá xuống còn 13 triệu đồng. Thậm chí hiện nay, các tour khởi hành từ Cát Bi có những ngày giảm sâu chỉ còn từ 11 đến 12 triệu đồng.

Thực tế, cảnh quan Lệ Giang vẫn đẹp, dịch vụ tốt và không có nhiều yếu điểm. Sự sụt giảm này chủ yếu do thị hiếu du khách đang chạy theo trào lưu mới. Khi truyền thông, mạng xã hội và các KOL dồn sự quan tâm và đẩy mạnh hình ảnh cho các vùng đất khác, Lệ Giang vô tình bị lu mờ và giảm đi sức hút vốn có.

Vô Tích: Phim trường bị lãng quên

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho biết giai đoạn từ năm 2012 đến 2018 là thời kỳ vàng son của tuyến du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vô Tích. Vào thời điểm đó, thị hiếu khách Việt chịu ảnh hưởng lớn từ phim ảnh, đặc biệt là tác phẩm kinh điển "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Phim trường Thái Hồ tại Vô Tích đánh trúng tâm lý muốn tận mắt chiêm ngưỡng bối cảnh phim của du khách. Đồng thời, đây cũng là điểm dừng nghỉ hợp lý để kết nối chuỗi hành trình 7 ngày với mức giá trọn gói dao động từ 13 đến 16 triệu đồng. Vào mùa cao điểm, mỗi tháng công ty tổ chức cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt khách và Vô Tích gần như là điểm lưu trú không thể thiếu.

Cầu Thạch Đường ở Vô Tích, Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Tuy nhiên, đến năm 2025, sức hút của điểm đến này đã giảm mạnh, thậm chí không còn được ưu tiên trong các chiến dịch quảng bá. Nguyên nhân chính là do nhu cầu du lịch đã bão hòa. Du khách ngày nay có xu hướng tìm về những giá trị lịch sử, văn hóa nguyên bản hoặc thiên nhiên thuần khiết. Những công trình nhân tạo như phim trường, dù quy mô lớn, không còn tạo được cảm xúc mạnh mẽ.

Hiện nay, dòng khách yêu thích văn hóa đang chuyển hướng sang Ô Trấn hoặc Tây Đường - những nơi vẫn giữ được trọn vẹn không gian cổ kính và lịch sử.

Thẩm Quyến: Từ thiên đường mua sắm giá rẻ đến đô thị công nghệ đắt đỏ

Đối với Thẩm Quyến, ông Vũ đánh giá giai đoạn năm 2008 đến năm 2016, điểm đến này đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng chi phí cho các tour liên tuyến Hong Kong - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải - Ma Cao. Ngoài ra, thành phố này còn là thiên đường mua sắm hàng tiêu dùng giá rẻ và tham quan các công viên chủ đề như Cửa sổ thế giới.

Với mức giá tour liên tuyến khoảng 11 đến 14 triệu đồng, lượng khách đổ về đây rất lớn nhờ sự kết hợp đa dạng giữa Trung Quốc và đặc khu Hong Kong.

Thành phố Thẩm Quyến. Ảnh: Darmau/Unsplash

Hiện tại, vị thế của Thẩm Quyến đã thay đổi hoàn toàn khi nơi đây trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Chi phí lưu trú và ăn uống trở nên đắt đỏ, không còn phù hợp với phân khúc tour giá rẻ truyền thống. Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã triệt tiêu nhu cầu du lịch kết hợp mua sắm hàng hóa, trong khi các công viên chủ đề cũ cũng dần trở nên lạc hậu so với nhu cầu giải trí hiện đại.

Thay vào đó, Trùng Khánh đang nổi lên là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho tệp khách thích trải nghiệm đô thị nhờ sở hữu kiến trúc độc đáo, cảnh quan về đêm ấn tượng và nền ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý hơn nhiều.

Nam Ninh: Chỉ còn là trạm trung chuyển

Thị trường ghi nhận thời điểm hoàng kim của Nam Ninh kéo dài từ năm 2010 đến 2019. Nơi đây từng là sản phẩm chủ lực của du lịch đường bộ, đặc biệt đối với du khách miền Bắc.

Yếu tố then chốt tạo nên sức hút khi đó là "rẻ và gần". Với thủ tục thông hành đơn giản và chi phí chỉ từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng cho hành trình 3 ngày 2 đêm, Nam Ninh trở thành điểm xuất ngoại lý tưởng, khiến cửa khẩu Hữu Nghị luôn trong tình trạng quá tải vào mỗi dịp cuối tuần.

Tháp Long Trượng ở Nam Ninh. Ảnh: Klook

Nhu cầu dành cho Nam Ninh hiện nay đang sụt giảm rõ do cảnh quan đô thị tại đây khá tương đồng với các khu đô thị mới tại Việt Nam, khiến du khách không tìm thấy sự khác biệt. Sự phát triển vượt bậc của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc đã cho phép du khách đi thẳng từ biên giới vào sâu trong nội địa thay vì phải đi Nam Ninh.

Nam Ninh giờ đây chỉ còn đóng vai trò là trạm trung chuyển để du khách đi tiếp đến Quý Châu, Vân Nam hay Hồ Nam thay vì lưu trú lại như trước.

Quế Lâm - Dương Sóc: Khi cảnh sắc "sơn thủy hữu tình" không còn là ưu tiên

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Danh Nam Travel, cho biết tuyến Quế Lâm - Dương Sóc từng ghi nhận thời kỳ kinh doanh tốt nhất vào năm 2023, ngay khi du lịch Trung Quốc bắt đầu khôi phục. Vào thời điểm đó, thị trường còn ít lựa chọn, cùng với tâm lý muốn đi du lịch bù đắp, tour này thu hút lượng lớn du khách nhờ mức giá phải chăng - chỉ khoảng 5,9 triệu đồng cho hành trình 4 ngày 3 đêm.

Trong giai đoạn cao điểm, các liên minh du lịch đã hoạt động hết công suất để gom khách, trung bình mỗi liên minh phục vụ khoảng 100 khách khởi hành mỗi tháng.

Sông Li nổi tiếng ở Quế Lâm. Ảnh: The China Journey

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sức hút của Quế Lâm - Dương Sóc đã giảm sút đáng kể. Rất ít đơn vị lữ hành còn mặn mà với việc gom khách lẻ cho tuyến này, chủ yếu chỉ phục vụ các đoàn riêng. Đặc thù sản phẩm này là cảnh thiên nhiên hữu tình nhưng giờ khách Việt lại ưa chuộng những thành phố nhộn nhịp, sôi động hơn.

Thay vì Quế Lâm, khách hàng đang chuyển hướng sang lựa chọn tour đường bộ Côn Minh - Đại Lý với mức giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Châu Hồng Hà: Trào lưu xuất ngoại giá rẻ hết thời

Tuyến Châu Hồng Hà thường có hành trình 3 ngày 2 đêm. Đại diện Danh Nam Travel cho biết giai đoạn thịnh hành nhất kéo dài trong hai năm 2023 và 2024. Sức hấp dẫn của tour này đến từ yếu tố chi phí thấp, đáp ứng tâm lý thích "xuất ngoại" và nhu cầu chụp ảnh "check in" của du khách.

Người dân tộc ở Bình Biên. Ảnh: China Daily

Mức giá tour ban đầu khoảng 4 triệu đồng nhưng hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 3,3 triệu đồng. Mặc dù sở hữu mức giá rất cạnh tranh, tuyến Châu Hồng Hà hiện không còn giữ được vị thế như trước.

Cảnh điểm của Châu Hồng Hà không còn đủ sức hấp dẫn khi đặt lên bàn cân với các chương trình mới ra mắt. Hiện tại, du khách có nhiều lựa chọn hợp lý hơn cho các tour đường bộ Trung Quốc như tham quan núi tuyết Kiệu Tử mùa đông, mức giá hơn 6 triệu đồng.

Hoài Anh