'Điểm đen' tai nạn ở cửa ngõ Sài Gòn được xóa sau 20 năm

Sau khi hầm chui An Sương được thông xe, kết hợp việc tổ chức lại giao thông, "điểm đen" tai nạn ở cửa ngõ Tây Bắc TP HCM suốt gần 20 năm qua đã được xóa.

Đây là một trong ba "điểm đen" tai nạn trên địa bàn vừa được Sở Giao thông Vận tải thông báo xóa, ngày 1/8. "Điểm đen" tại nạn được tính trong một năm, nơi đó xảy ra hai vụ nghiêm trọng (có người chết); hoặc ba vụ trở lên, trong đó có một vụ nghiêm trọng; hoặc 4 vụ trở lên, nhưng có người bị thương.

Ngoài nút giao An Sương, hai điểm còn lại gồm: đường Ba Tháng Hai, đoạn từ Lê Đại Hành đến Tạ Uyên (quận 11) và giao lộ Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích (quận Tân Phú). Đây là hai điểm phát sinh sau này, trong khi ngã tư An Sương liên tục trong danh sách khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn gần 20 năm qua.

Nút giao An Sương, năm 2020. Ảnh: Gia Minh

Ngã tư An Sương giáp quận 12 và huyện Hóc Môn, sát bến xe An Sương và là nơi giao giữa các quốc lộ 1, 22, đường Trường Chinh. Các tuyến này có mật độ xe dày đặc, nhất là ôtô trọng tải lớn do là trục huyết mạch kết nối phía Tây Bắc thành phố với khu trung tâm.

Thống kê trong giai đoạn 2011-2015 của Ban An toàn giao thông thành phố, ngã tư An Sương xảy ra 8 vụ, làm chết 9 người, bị thương một người. Đặc biệt, năm 2018 và 2019, ngã tư này xảy ra 5 vụ tai nạn làm 6 người chết, hai bị thương.

Trước đó, năm 2002, TP HCM đưa vào khai thác cầu vượt trên quốc lộ 1, giúp giảm giao cắt các hướng đi. Tuy nhiên, ùn tắc, tai nạn ở nút giao vẫn liên tục xảy ra nên năm 2017, thành phố tiếp tục xây hầm chui hai chiều theo trục quốc lộ 22 - đường Trường Chinh, hoàn thành sau ba năm. Các công trình này giúp ngã tư An Sương thành nút giao ba tầng, kết hợp việc phân luồng, cải tạo các tiểu đảo quanh nút giao, lắp đèn tín hiệu... giúp giao thông ở khu vực này ổn định hơn.

Theo Sở Giao thông Vận tải, dù xóa được 3 "điểm đen" tai nạn, nhưng trên địa bàn lại phát sinh thêm ba điểm mới, nên tổng cộng thành phố vẫn tồn tại 9 điểm, tăng hai điểm so năm 2020. Các điểm mới phát sinh, gồm: đường Kinh Dương Vương, đoạn từ số nhà 466 đến 486 (quận Bình Tân); giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh); trước nhà 834 Lê Đức Thọ (Gò Vấp).

Sắp tới, thành phố sẽ bổ sung hệ thống biển báo, phân luồng, điều tiết giao thông, lắp đặt camera phạt nguội, tăng cường xử lý vi phạm để xóa các "điểm đen" này... Riêng nút giao Mỹ Thuỷ (TP Thủ Đức) đang chờ hoàn thiện giai đoạn hai dự án xây cầu, đường tại đây để giải quyết tình hình tai nạn kéo dài nhiều năm.

Thống kê nửa đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 783 vụ tai nạn làm chết 296 người và 470 bị thương. So cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 259, người chết, bị thương cũng lần lượt giảm 37 và 198.

Gia Minh