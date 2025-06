Điểm cộng của Omega-3 Nordic Natural của Mỹ

Các sản phẩm dầu cá Nordic Naturals nổi bật nhờ chất lượng nguyên liệu, công nghệ chưng cất hiện đại, khả năng hấp thu, được kiểm định từ các tổ chức uy tín.

Theo thống kê của Spins Live Vibrantly (công ty dữ liệu và phân tích thị trường các sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe tự nhiên và bổ sung tại Mỹ), Nordic Naturals là thương hiệu đứng đầu tại Mỹ về doanh thu và số lượng bán ra trong nhóm sản phẩm bổ sung Omega-3 (số liệu tổng hợp 52 tuần tính đến tháng ba từ các kênh SPINS Total US Natural Enhanced, Total US MULO, Ecommerce, Vitamins & Supplements và Amazon data).

Câu chuyện của Nordic Naturals bắt đầu tại vùng bắc cực Na Uy, nơi người sáng lập và cũng là CEO của hãng, Joar Opheim, lớn lên. Khi Joar đến California, Mỹ để hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, ông nhận thấy dầu gan cá tuyết giàu Omega-3 mà người Na Uy tin dùng để duy trì sức khỏe không có ở đây.

Nhà máy xử lý cá của Nordic Pharma tại Na Uy. Ảnh: Nordic Naturals

Mong muốn chia sẻ giá trị dinh dưỡng từ Omega-3 tinh khiết đã truyền cảm hứng cho Joar thành lập Nordic Naturals vào năm 1995. Gần 30 năm qua, những sản phẩm này đã góp phần thay đổi cách người Mỹ nhìn nhận về dầu cá, nguồn Omega-3 tinh khiết, mang lại những lợi ích đa dạng đối với sức khỏe, phù hợp nhiều đối tượng sử dụng từ trẻ em, phụ nữ mang thai, người trưởng thành, người lớn tuổi cho tới các vận động viên thể thao...

Theo đại diện nhãn hàng, Nordic Naturals chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu, đó là sử dụng cá đánh bắt tự nhiên như cá tuyết Bắc Cực từ vùng biển lạnh Na Uy, cá mòi và cá cơm từ Nam Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Các nguyên liệu này được tinh chế bằng công nghệ chưng cất phân tử hiện đại ở nhiệt độ thấp và trong môi trường không có oxy - quy trình giúp bảo toàn độ tươi, loại bỏ kim loại nặng, dioxin cùng các chất độc hại khác, tạo nên sản phẩm tinh khiết, an toàn cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.

Nhờ công nghệ sản xuất tiên tiến kết hợp với quy trình chọn lọc khắt khe, hơn 90% Omega-3 trong sản phẩm của Nordic Naturals tồn tại ở dạng triglycerid - dạng tự nhiên dễ hấp thu nhất đối với cơ thể, hiệu quả cao hơn đến 70% so với các sản phẩm dạng ethyl ester thông thường, theo nghiên cứu của Tiến sĩ Jorn Dyerberg và cộng sự Danish xuất bản trên tạp chí Prostaglandins.

Các sản phẩm của Nordic Natural. Ảnh: Nordic Naturals

Minh bạch cũng là một điểm cộng của nhãn hàng. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu thành phần và các chỉ số kiểm định độ tinh khiết, độ tươi, hàm lượng kim loại nặng hay dioxin trong từng sản phẩm thông qua mã QR kèm theo. Hãng còn đạt nhiều chứng nhận như Non-GMO, Friend of the Sea, Better Nutrition, Taste For Life... khẳng định chất lượng và độ tin cậy trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, các sản phẩm Nordic Naturals nhập khẩu từ Mỹ được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Greenwise International Việt Nam phân phối độc quyền thông qua các sàn thương mại điện tử, nhà thuốc và hệ thống cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc theo ủy quyền chính thức.

Tất cả sản phẩm Nordic Naturals đều có tem chống hàng giả của Bộ Công An và tem phụ tiếng Việt theo quy định pháp luật. Tem phụ cung cấp thông tin chi tiết về thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng và thông tin nhà nhập khẩu.

(Nguồn: Nordic Naturals)