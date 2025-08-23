Học viện An ninh nhân dân công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân từ 18,78 đến 26,27, mức cao nhất áp dụng với nữ sinh các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Học viện An ninh nhân dân sáng 23/8 công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2025 cụ thể như sau:

Vùng tuyển sinh (Các tỉnh, thành trước khi sáp nhập) Nam Nữ Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh Vùng 1 (Các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) 23,05 25,58 Vùng 2 (Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh) 24,63 26,09 Vùng 3 (Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) 23,03 26,27 Vùng 8 (Các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02) 18,78 19,63 Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phía Bắc 24,48 24,69 Phía Nam 20,63 24,15 Ngành Công nghệ thông tin 21,98 (thí sinh cùng đạt 21,98 điểm cần thêm điều kiện điểm bài thi đánh giá Bộ Công an từ 63,5 trở lên)

8 trường công an năm nay tuyển khoảng 2.350 chỉ tiêu nhưng có tới khoảng 23.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an hồi tháng 7.

Riêng Học viện An ninh nhân dân có khoảng 3.500 thí sinh đăng ký. Trong khi đó, chỉ tiêu toàn trường là 540 (440 sinh viên hệ chính quy và 100 sinh viên ngành Công nghệ thông tin, theo chương trình hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội). Như vậy, tỷ lệ chọi là gần 1/6,5.

Trường cũng xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an như các trường công an khác.

Học viên Học viện An ninh nhân dân hướng dẫn thí sinh ở kỳ thi đánh giá hôm 6/7. Ảnh: Dương Tâm

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân theo phương thức xét kết hợp điểm hai bài thi là 17,5-25,42.

Dương Tâm