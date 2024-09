Công bố điểm chuẩn hệ trung cấp Công an nhân dân

Điểm chuẩn hệ trung cấp Công an nhân dân được chia làm hai nhóm, mức cao nhất lên tới 27,89 tính theo điểm thi tốt nghiệp kết hợp học bạ THPT.

Cục Đào tạo, Bộ Công an tối 6/9 công bố điểm trúng tuyển hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2024.

Điểm chuẩn áp dụng với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân (T11):

T08 là trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, T09 là Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, T10 là Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Công thức tính điểm cho nhóm này như sau:

Điểm xét tuyển = [(M1+M2+M3) + (L10+L11+L12)/3] x 3/4 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) + Điểm thưởng theo quy định Bộ Công an.

Trong đó:

M1, M2, M3: điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân.

L10, L11, L12: điểm tổng kết 3 năm lớp 10, 11, 12.

Điểm chuẩn đối với học sinh THPT và chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ:

Công thức tính điểm với nhóm này:

Điểm xét tuyển = (M1+M2+M3)*2/5 + Điểm bài thi của Bộ Công an * 3/5 + Điểm cộng.

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân.

Đoàn viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tham gia khối diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Website trường

Năm 2024 các trường Công an nhân dân được Bộ Công an giao 600 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy. Trong số này, 300 dành xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ; còn lại dành cho nhóm chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân.

Ở hệ đại học, điểm chuẩn 8 trường công an được công bố từ giữa tháng 8, với mức 16 đến 25,52. Đây là điểm kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, theo tỷ lệ 40-60.

