Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM dao động 19-27

Sư phạm Ngữ văn là ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm TP HCM với 27 điểm, giảm 1,25 điểm so với năm ngoái.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất. Ngoài Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Công dân cũng có điểm chuẩn cao, từ 26,75 điểm trở lên.

Thấp nhất là ngành Sinh học ứng dụng, Sư phạm tiếng Anh, Địa lý học với điểm chuẩn lần lượt là 19, 19,4 và 19,75 điểm. Các ngành còn lại dao động phổ biến ở mức 22 - 25 điểm.

Nhìn chung, các ngành Sư phạm Toán, Hóa, Ngữ văn giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm so với năm ngoái. Đa số ngành còn lại trong nhóm đào tạo giáo viên như Sư phạm Địa, Sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm khoa học tự nhiên có điểm chuẩn tăng 0,1-4, trong đó tăng mạnh nhất là Giáo dục mầm non.

Điểm chuẩn các ngành năm 2023 của Đại học Sư phạm TP HCM như sau:

Học phí trường Đại học Sư phạm TP HCM dự kiến từ 9,8 đến 11,7 triệu đồng một năm. Riêng các ngành sư phạm được miễn học phí.

Đầu tháng 7, trường đã công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT, dao động 25,02-29,73. Trong đó, có điểm chuẩn từ 29 trở lên đều ở các ngành Sư phạm: Toán, Lý, Hóa, Sinh. Sư phạm Hóa dẫn đầu với điểm trúng tuyển 29,73.

Với phương thức xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm TP HCM hoặc Sư phạm Hà Nội tổ chức, điểm chuẩn các ngành dao động 15,63-26,49. Ngành Sư phạm Vật lý lấy điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Năm ngoái, điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường dao động 20,03-28,25, cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn.

Lệ Nguyễn