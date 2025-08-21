Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM dự kiến tăng

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tăng ở hầu hết ngành sau 5 ngày lọc ảo, trường cho biết do thí sinh tăng khoảng 20.000.

Ngày 21/8, đại diện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết có hơn 69.000 thí sinh đăng ký vào trường năm nay, trong khi chỉ tiêu khoảng 7.900. Sau 5 ngày lọc ảo, điểm chuẩn của hầu hết ngành tăng so với mức 20,5-27,5/30 của năm ngoái, một vài ngành giảm nhẹ.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay dự kiến là Sư phạm Tiếng Anh. Theo sau là nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, do thu hút sự quan tâm của thí sinh.

Bốn phương thức tuyển sinh của trường là: Xét học bạ; tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.

Với xét học bạ, thí sinh từ 675 trường THPT được cộng 0,8-1 điểm. Những em có chứng chỉ ngoại ngữ, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh được cộng 0,5-1,2 điểm khi đăng ký theo phương thức này.

Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến là 32,5-62 triệu đồng một năm, tăng hơn 12% so với năm ngoái.

Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ở tất cả ngành

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn