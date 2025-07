Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ dự kiến giảm 1,5-3 điểm

Đầu vào của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến ở mức 19-25 điểm, giảm 1,5-3 điểm ở một số ngành, với phương thức xét kết quả tốt nghiệp.

PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng 18/7 cho biết các dự đoán căn cứ phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 và tổ hợp xét tuyển của trường.

Cụ thể, các ngành Sư phạm Ngoại ngữ có thể giảm khoảng 1,5-2 điểm so với năm ngoái; những ngành ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nga, Ả rập, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) giảm 2-3 điểm.

Lý do là năm nay số thí sinh thi môn Ngoại ngữ chỉ gần 353.000, bằng khoảng 1/3 các năm trước do đây là môn tự chọn. Phổ điểm cũng thấp hơn so với năm 2024, chỉ 141 em đạt điểm 10, giảm bốn lần; điểm trung bình là 5,38, giảm 0,13.

Trong khi đó, 42 tổ hợp xét tuyển của trường đều có môn này, với 6 tổ hợp gốc gồm D01 (Toán, Văn, Ngoại ngữ), D14 (Văn, Sử, Ngoại ngữ); D15 (Văn, Địa, Ngoại ngữ); A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ), D07 (Toán, Hóa, Ngoại ngữ); B08 (Toán, Sinh, Ngoại ngữ). Môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

Bà Kim Anh cho biết trong công thức tính điểm xét tuyển, môn ngoại ngữ được nhân hệ số 2 như mọi năm, cộng hai môn còn lại trong tổ hợp, rồi quy đổi về thang 30.

Bà dự đoán các ngành lấy điểm chuẩn cao nhất gồm Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung, mức 23-25 điểm (chưa tính điểm ưu tiên và điểm thưởng). Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả rập, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam lấy thấp nhất, khoảng 19-22 điểm.

Điểm chuẩn với các phương thức khác gồm xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, học bạ cũng sẽ quy đổi về thang điểm 30, theo công thức của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện trường chưa công bố công thức này.

Năm ngoái, ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất - 38,45/40 (môn ngoại ngữ nhân 2). Kinh tế - Tài chính (chương trình đào tạo liên kết quốc tế do nước ngoài cấp bằng) có điểm chuẩn thấp nhất - 26,75 điểm.

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ULIS

Năm 2025, ULIS tuyển 2.400 sinh viên, tăng 400 so với năm ngoái. 5 phương thức tuyển sinh là xét thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với điểm thi tốt nghiệp; xét điểm thi đánh giá năng lực HSA; chứng chỉ kết hợp học bạ (dành cho học sinh các trường THPT thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và học sinh hệ chuyên trong cả nước).

Học phí trường Đại học Ngoại ngữ với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến từ 16,9 đến 65 triệu đồng. Mức cao nhất áp dụng với chương trình liên kết ngành Kinh tế - Tài chính, tăng hơn 2,5 triệu đồng, do tỷ giá chênh lệch.

Học phí của ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia; Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam thấp nhất.

Các ngành ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc giữ nguyên mức thu 38 triệu đồng một năm. Học phí ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập cũng không thay đổi - 21 triệu đồng.

Bình Minh