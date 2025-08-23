Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cao nhất hơn 25

Nữ sinh đăng ký ngành Kỹ thuật hậu cần của Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cần đạt 25,21 điểm mới đỗ, cao nhất trường.

Sáng 23/8, trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm chuẩn của trường như sau:

Ngành Vùng Giới tính Điểm trúng tuyển Số lượng trúng tuyển Ghi chú Nhóm ngành Kỹ thuật - hậu cần (7480200) Phía Bắc Nam 21,7 90 Tiêu chí phụ: thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển 21,7 điểm, thí sinh trúng tuyển là người có điểm bài thi đánh gái của Bộ Công an từ 65 điểm trở lên Nữ 25,21 9 Phía Nam Nam 20,53 90 Nữ 23,96 10 Y khoa (7720101) Toàn quốc Nam 20,01 45 Gửi Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Nữ 23,49 5 7520207 Toàn quốc 20,33 20 Gửi Học viện Kỹ thuật Mật mã 7720100 Toàn quốc 19,05 30 Gửi trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

8 trường công an năm nay tuyển khoảng 2.350 chỉ tiêu nhưng có tới khoảng 23.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an hồi tháng 7. Tỷ lệ chọi trung bình là 1/10.

Ba phương thức xét tuyển chính của nhóm trường này: tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với chứng chỉ ngoại ngữ, khối trường này xét tuyển thí sinh có IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. Còn với phương thức cuối, điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm 60%), cộng điểm ưu tiên, khu vực và điểm thưởng.

Nữ chiến sĩ khối công an nhân dân trong thời gian tập luyện diễu binh A50, tháng 3/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Lệ Nguyễn