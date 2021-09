Điểm chuẩn ba trường ở Hà Nội

Đại học Thủ đô Hà Nội, Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Công nghiệp Dệt may Hà Nội đều lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái.

Chiều 16/9, Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm trúng tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 20,68 đến 35,07. Mức này tính trên thang 40, tức một môn trong tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 2.

Ngành có đầu vào cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc, tăng 5,05. Ngành thấp nhất là quản lý công - 20,08. Dù vậy, mức này cũng cao hơn năm ngoái 2,08 điểm.

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm trúng tuyển dao động 16,75-21,5, cao hơn mức 15-19,5 của năm ngoái. Cùng một ngành, cơ sở Nam Định lấy điểm đầu vào thấp hơn trụ sở Hà Nội khoảng 1-4.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tăng so với năm ngoái, từ 15-16 lên 16,5-18. Trong đó, ngành Thiết kế thời trang cao nhất, kế đến là Công nghệ may. Các ngành còn lại cùng lấy 16,5.

>>Xem điểm chuẩn các trường khác

Dương Tâm