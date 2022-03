Điểm chơi ở Vũng Tàu khi không tắm biển

Ngọc Thảo gợi ý một số điểm tham quan tại Vũng Tàu mà không cần tắm biển cho người sợ nắng, đen da.

Trần Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1999, hiện sống ở TP HCM nhưng sinh ra và lớn lên tại Vũng Tàu. Mỗi tháng cô đều về thành phố biển ít nhất một lần. Dù là dân miền biển, Ngọc Thảo không thích tắm biển vì sợ đen da.

"Đi Vũng Tàu chỉ tắm biển thôi thì chưa đủ nên những địa điểm mình giới thiệu có thể sẽ giúp cho chuyến đi của mọi người trở nên đáng nhớ hơn", Ngọc Thảo nói.

Ngọc Thảo check-in với cây hoa giấy khổng lồ - một điểm sống ảo nổi tiếng ở Vũng Tàu mà không liên quan tới biển vào năm 2021. Hiện cây đã bị trộm cưa mất khiến nhiều du khách tiếc nuối. Năm nay hoa có nở nhưng không rộ bằng.

Con đường mùa thu ngọn hải đăng

Từ đường Hạ Long rẽ vào đường Hải Đăng sẽ có một ngã ba. Thay vì rẽ trái lên ngọn hải đăng thì bạn chạy thẳng hướng lên quán cà phê Lightroom để thấy con đường này. Du khách không nên đến đây giữa trưa nắng do ánh sáng chiếu thẳng, khó chụp ảnh. Ngọc Thảo đặt tên là "con đường mùa thu" do nơi đây đẹp nhất vào mùa lá rụng. Còn nếu đến tham quan trực tiếp ngọn hải đăng, Ngọc Thảo gợi ý nên đến vào chiều tối, sẽ thú vị hơn so với ban ngày.

Mũi Nghinh Phong

Đây là địa điểm phù hợp cho người thích ngắm cảnh biển. Ngọc Thảo cho biết, nước biển khu vực này trong và xanh hơn những bãi khác. Từ đây du khách có thể ngắm hòn Bà, xa hơn nữa là thuyền đánh cá. Khu vực này gió to nên du khách có thể mang theo áo khoác mỏng để tránh ngấm lạnh.

Đường ra mũi Nghinh Phong gập ghềnh và nhiều đá, bạn cần đi giày hoặc dép, tránh đi chân trần. Hạn chế mặc váy để dễ dàng di chuyển. Đây cũng là địa điểm Thảo yêu thích nhất ở Vũng Tàu. "Được ngắm những làn sóng vỗ vào bờ đá giúp tâm trạng thoải mái hơn nhiều", cô gái chia sẻ.

Ngọc Thảo dù không thích tắm biển nhưng luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn khi nhìn sóng vỗ vào bờ.

Quán cà phê Fusion Suites

Đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp tại Vũng Tàu, tọa lại tại số 2 đường Trương Công Định. Du khách có thể lên uống cà phê mà không cần lưu trú tại khách sạn. Tầm nhìn của quán đẹp, ngắm được toàn cảnh hoàng hôn biển, còn là chỗ neo đậu tàu thuyền, phù hợp làm nền cho những bức ảnh sống ảo.

Hẻm 107-109 Trần Phú

Con hẻm được mệnh danh là "điểm check-in thần thánh". Hẻm hơi khó tìm, du khách đi đường Trần Phú tới gần bãi Dâu, nhìn phía bên tay trái thấy hàng hoa giấy thì con hẻm này sát gần đó. Thời điểm đẹp nhất để tham quan là đi vào buổi chiều khi thủy triều lên sát bờ.

Con hẻm trên đường Trần Phú được mệnh danh là góc chụp thần thánh, nơi tạo ra những bức ảnh đậm chất thơ.

Đồi Con Heo

Ngọn đồi hướng về phía đông nên là địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh. Bờ đồi có những hàng rào và bãi cỏ xanh rì, phù hợp để chụp ảnh check-in theo kiểu nàng thơ.

Làng chài Phước Hải

Ngọc Thảo ví làng chài như bước ra từ bộ phim Hàn Quốc Hometown Cha Cha Cha. Ngôi làng có nhiều hẻm đẹp, thông ra biển. Sau khi tham quan làng, bạn có thể tạt ngang qua chợ mua hải sản. Ngọc Thảo thấy hải sản ở đây tươi hơn mua ở trung tâm thành phố Vũng Tàu.

Cảnh bình yên tại làng chài Phước Hải.

Ngoài chia sẻ những địa điểm tham quan, Ngọc Thảo cũng nhận xét về ngành du lịch của quê nhà. Ưu điểm của Vũng Tàu là tọa lạc tại một bờ biển có vị trí đẹp và thuận tiện cho việc đi lại từ TP HCM, chỉ mất 2 tiếng. Hải sản ở đây rẻ hơn so với mặt bằng chung, tươi và ngon.

Ccô gái cũng tự nhận thấy Vũng Tàu có một số hạn chế dưới con mắt của một người bản địa. "Vì là một thành phố du lịch biển nổi tiếng từ lâu đời nên lượng khách đến đây hằng năm rất lớn, ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường. Nước biển đục hơn trước và một số bãi biển còn khá nhiều rác", Thảo nói. Cô mong du khách ghé thăm hãy yêu và gìn giữ Vũng Tàu luôn sạch đẹp, không xả rác bừa bãi.

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC