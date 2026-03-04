Dịch vụ thuê chuyến bay trọn gói cháy hàng ở Vùng Vịnh

Nhu cầu thuê chuyến bay trọn gói tăng vọt ở các quốc gia vùng Vịnh, một số người phải trả tới 232.000 USD để được rời khỏi khu vực xung đột.

Hàng chục nghìn hành khách đang mắc kẹt tại các sân bay lớn ở Dubai, Abu Dhabi và Doha, Qatar, những nơi bị đóng cửa khi xung đột bùng nổ vào 28/2 và lan rộng khắp vùng Vịnh.

Tuy nhiên, một bộ phận du khách giàu có vẫn rời khỏi khu vực này bằng cách thuê chuyến bay trọn gói tới châu Âu, với giá lên tới 232.000 USD.

Cột khói bốc lên từ đợt tập kích của Iran ở phía xa, sau máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Dubai đang đóng cửa ngày 1/3. Ảnh: AP

Du khách từ Dubai sẽ mất khoảng 4 tiếng ngồi xe tới Muscat, Oman, hoặc mất 10 tiếng đến Riyadh, thủ đô Arab Saudi, sau đó lên máy bay thương mại hoặc máy bay thuê riêng để rời đi.

"Nhu cầu vô cùng lớn, chúng tôi không thể cung cấp đủ máy bay để đáp ứng nhu cầu này", Altay Kula, giám đốc điều hành của JET-VIP, công ty môi giới máy bay phản lực tư nhân có trụ sở tại Pháp, cho biết.

Ông cho hay bình thường, một chuyến bay trọn gói có thể chở tối đa 16 hành khách từ Riyadh đến Porto ở Bồ Đào Nha có giá khoảng 115.800 USD. Trong những ngày này, chi phí tăng gấp đôi.

"Sự gia tăng này là do tình trạng khan hiếm máy bay, chi phí điều động lại vị trí máy bay và đánh giá rủi ro của đơn vị vận hành. Đây không phải là thổi giá để trục lợi", ông nói thêm.

Ameerh Naran, giám đốc điều hành của Vimana Private Jets, cho biết giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào điểm khởi hành, loại máy bay và hạn chế lộ trình. Đối với các chuyến bay từ Vùng Vịnh đến châu Âu, giá dao động từ 150.000 euro (173.800 USD) đến 200.000 euro.

Để đến được các sân bay đang hoạt động như ở Riyadh và Muscat, một số du khách đã thuê các công ty an ninh tư nhân để được hộ tống trong quá trình di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, từ ôtô con cho đến xe khách đường dài.

Do lưu lượng giao thông lớn, thời gian chờ đợi tại các điểm biên giới với Oman có thể lên tới 4 giờ, chi phí dao động trong khoảng hàng nghìn USD, theo Ian McCaul, giám đốc điều hành và lập kế hoạch của Alma Risk, một công ty an ninh và quản trị rủi ro có trụ sở tại Anh.

McCaul cho hay những người đang tìm cách rời đi chủ yếu là du khách bị mắc kẹt. Ông ước tính công ty của mình đã sắp xếp di chuyển hơn 200 người và tư vấn cho rất nhiều khách hàng trong vài ngày gần đây.

Theo Naran, khách hàng của Vimana bao gồm các giám đốc điều hành doanh nghiệp, hộ gia đình và doanh nhân, cũng như những người làm việc từ xa đang lưu trú tại khu vực này.

Elie Hanna, giám đốc điều hành trụ sở Trung Đông của Air Charter Service có trụ sở tại Dubai, cho hay hầu hết chuyến bay ra khỏi khu vực đều khởi hành từ Oman. Giá cao vì có rất ít máy bay thuê riêng sẵn sàng sử dụng, bởi đa số loại máy bay này đang mắc kẹt tại các sân bay hiện đóng cửa.

Những người được sơ tán từ Trung Đông bằng máy bay quân sự hạ cánh ở Slovakia ngày 3/3. Ảnh: AP

Các khách hàng mà ông đang tiếp nhận bao gồm những người thường xuyên thuê chuyên cơ riêng, những người thường đi máy bay thương mại nhưng đang gom góp chung với người khác hoặc gia đình khác để chia sẻ chi phí.

"Mọi người đều căng thẳng", Hanna nói. "Tất cả mọi người đang cố gắng đáp ứng nhu cầu tối đa có thể. Sân bay Muscat đang quá tải và ai cũng đang chịu áp lực".

Các chuyên gia của công ty dịch vụ y tế và an ninh International SOS dự đoán giao tranh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hạ tầng năng lượng và giao thông trong nhiều tuần tới.

Hồng Hạnh (Theo AP)