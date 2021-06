Dịch vụ tại California Fitness & Yoga giúp hội viên khỏe đẹp

California Fitness & Yoga xây dựng bài tập trực tuyến, tư vấn dinh dưỡng... giúp hội viên giữ dáng, duy trì cơ thể khỏe mạnh khi Covid-19 bùng phát.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, gây ra những khó khăn cho các lĩnh vực kinh doanh, trong đó có thể dục thể hình. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp thích nghi, phản ứng nhanh. California Fitness & Yoga thể hiện vai trò của người dẫn đầu thị trường Việt Nam khi tạo ra nhiều dấu ấn trong ngành. Do đó, chiến lược phát triển của thương hiệu trong thời điểm đại dịch trở thành một trong những trường hợp điển hình trong buổi tọa đàm trực tuyến "Pandemic Recovery: Insights from Across Asia-Pacific" được các doanh nghiệp về thể dục thể hình châu Á - Thái Bình Dương đánh giá cao.

Không chủ quan trước dịch bệnh, California Fitness & Yoga xây dựng nghiêm ngặt các tiêu chí vệ sinh an toàn trong môi trường tập luyện, gọi chung là Tiêu chuẩn California. Tiêu chuẩn bao gồm các quy định từ khai báo y tế, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, khử trùng phòng tập, vệ sinh thiết bị tập luyện sau mỗi 15 phút...

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh bùng phát, các phòng tập phải tạm ngưng hoạt động hồi tháng 4/2020. Lúc này, mọi người chú ý hơn về việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng. Vì vậy vấn đề luyện tập tại nhà trở thành một câu hỏi cần giải đáp. Đội ngũ của California Fitness & Yoga đưa ra chương trình Calixhome - một chuỗi video hỗ trợ tập luyện nhà dành cho tất cả mọi người được phát trực tuyến miễn phí trên Facebook fanpage và kênh Youtube của thương hiệu.

Ngành thể dục thể hình Việt Nam nhận được sự quan tâm từ thế giới.

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu thương hiệu California Fitness & Yoga, chia sẻ: "Chúng tôi muốn hỗ trợ cộng đồng bằng kinh nghiệm, chuyên môn thông qua chuỗi bài tập hướng dẫn chi tiết, chia sẻ các bí quyết luyện tập giúp người tập có thể duy trì thể lực, sức khỏe".

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Việt Nam là một trong ba quốc gia phòng chống dịch bệnh tốt nhất thế giới, do Viện nghiên cứu Lowy ở Australia đánh giá năm 2020. Nhờ vậy các cơ sở kinh doanh đã có thể hoạt động bình thường chỉ sau một tháng giãn cách. Trong giai đoạn từ tháng 5-7, California Fitness & Yoga ghi nhận doanh số tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, do ý thức về việc nâng cao sức khỏe trong cộng đồng nâng cao. Ngoài ra, việc sử dụng các kênh trực tuyến để truyền tải nội dung tập luyện đã giúp thương hiệu thể dục thể hình thu hút thêm khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì các khách hàng hiện hữu. Hiện, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Calixhom mang đến hàng trăm buổi tập bổ ích, thiết thực dành cho cộng đồng.

California Fitness & Yoga tiếp tục đưa ra những dịch vụ mới nhằm giúp các hội viên có thể sở hữu một sức khỏe tốt hơn như ứng dụng LivWell, chương trình tư vấn dinh dưỡng. LivWell - ứng dụng được phát triển nhằm khuyến khích mọi người tập luyện, đặc biệt là những người bận rộn hoặc không đủ động lực. Ngoài việc cung cấp các nội dung tập luyện ở dạng video trực quan, ứng dụng quy đổi mỗi bước chân của người sử dụng thành điểm để có thể quy đổi thành những món quà giá trị từ các đối tác và California Fitness & Yoga.

Ông Dane Fort, người điều hành thương hiệu California Fitness & Yoga.

Ông Dane giải thích thêm, điều cốt lõi mà ứng dụng LivWell hướng tới là tạo dựng một cộng đồng tập luyện. Trong vài tháng tiếp theo, ứng dụng sẽ cho phép người dùng tạo các nhóm, chủ đề thảo luận, thử thách dựa trên các mục tiêu ngay trong ứng dụng. "Nếu mục tiêu của bạn là tham gia cuộc thi marathon, chúng tôi sẽ có một cộng đồng chạy bộ cổ vũ. Bạn muốn thử thách mình ở bộ môn Yoga với các tư thế khó, cộng đồng tập luyện sẽ hướng dẫn, khích lệ bạn có thêm động lực trong quá trình thực hiện", ông Dane nói.

Dinh dưỡng là một phần không thể thiếu của quá trình tập luyện. Thói quen tiêu thụ thức ăn nhanh, thức uống có cồn, nhiều đường... dẫn đến những chứng bệnh nguy hiểm như tiểu đường, béo phì, những vấn đề liên quan đến tim mạch. Để hình thành một hệ sinh thái sức khỏe, California Fitness & Yoga đã đưa ra chương trình tư vấn dinh dưỡng 1-1.

Lợi thế của chương trình nằm ở việc các chuyên gia dinh dưỡng sẽ đồng hành cùng hội viên để tìm hiểu về sở thích ăn uống, thói quen sinh hoạt, lịch làm việc, từ đó có thể đưa ra thực đơn phù hợp nhất. Trong suốt quá trình này, hội viên sẽ nhận tư vấn 24/7, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ liên tục trao đổi để nắm bắt tình hình sức khỏe của hội viên, thực hiện điều chỉnh thực đơn kịp thời nhằm duy trì trạng thái tốt nhất.

Mục tiêu thiết lập kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục số người thay đổi hình thể nhiều nhất là 20.000 người, theo thử thách do Trung tâm California Fitness & Yoga tổ chức.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch thay đổi cuộc sống của California Fitness & Yoga là nỗ lực thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới về số người thay đổi hình thể nhiều nhất. Đến nay có hơn 5.000 người tham gia, số lượng đăng ký vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày. Không chỉ có cá nhân mà các doanh nghiệp đối tác như KID Group, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sunlife Việt Nam, Tổng công ty Bảo Hiểm PVI, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Lotte Mart cũng ủng hộ, góp sức lan tỏa giá trị tích cực.

Ông Dane nhấn mạnh, sứ mệnh của công ty là phát triển khả năng phòng bệnh. Thương hiệu mong muốn tất cả người Việt Nam đều có thể tiếp cận dịch vụ thể dục, dinh dưỡng và tương lai là các dịch vụ sức khỏe tinh thần, bất kể nghề nghiệp, thu nhập, nơi sống.

Với những quyết định mang tính tiên phong, dẫn đầu thị trường thể dục thể hình tại Việt Nam, dù đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch nhưng ông Dane Fort tự tin California Fitness & Yoga vẫn sẽ tiếp tục vượt qua thử thách, khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

Lê Nguyễn (Ảnh: California Fitness & Yoga)