Dịch vụ nấu tiệc không an toàn thực phẩm khiến 131 người ăn ngộ độc

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Gia Lai xác định dịch vụ nấu ăn cung cấp cho tiệc tân gia tại xã Ia Hiao không đủ điều kiện an toàn thực phẩm khiến 131 người ăn bị ngộ độc.

Hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn này bị phạt 35 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai tháng, theo quyết định ngày 4/9 của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai. Điều tra cho thấy ngày 28/8, cơ sở này nấu hơn 200 suất ăn cho tiệc tân gia ở xã Ia Hiao. Sau khi ăn, 131 người nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thực phẩm.

Do thức ăn đã dùng hết, cơ sở dịch vụ không lưu mẫu theo quy định nên lực lượng chức năng không lấy được mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Kiểm tra đột xuất tại cơ sở dịch vụ, lực lượng chức năng xác định nơi này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở lẫn người trực tiếp chế biến thức ăn tại đây cũng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn bị cơ quan chức năng yêu cầu trả các chi phí liên quan đến điều trị bệnh nhân. Hiện sức khỏe tất cả bệnh nhân đã ổn định, xuất viện.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn tiệc tân gia. Ảnh: Ngọc Oạnh

Trần Hóa