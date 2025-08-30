Hơn 100 người nghi ngộ độc sau ăn tiệc tân gia

Ngày 30/8, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai đã lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, đồng thời đề nghị hộ kinh doanh cung cấp thức ăn ngừng hoạt động để điều tra, xác minh.

Hai ngày trước, những người này cùng ăn tiệc tân gia ở thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao. Có 220 khách dự tiệc. Thực đơn gồm bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia, nước ngọt và đá viên.

Đến tối, nhiều người dự tiệc xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt. Một số người ăn thức ăn mang về từ bữa tiệc cũng có triệu chứng tương tự.

Cơ quan chức năng ghi nhận số người nhập viện tăng dần.

Trần Hóa