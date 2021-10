Dịch vụ in chứng nhận vaccine làm thẻ đeo đắt khách

TP HCMNhiều người tìm đến các dịch vụ in mã QR chứa thông tin tiêm chủng ra thẻ nhựa với giá 20.000 - 80.000 đồng để phục vụ đi lại.

Từ tháng 10, dịch vụ in mã QR lên thẻ cầm tay bắt đầu sôi động trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Hoàng Anh, quản trị viên Facebook của một chung cư trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, cho biết từ tháng 9, các quảng cáo in chứng nhận lên ốp lưng điện thoại, thẻ đeo... đã xuất hiện nhưng ít được quan tâm. Sau 1/10, nhu cầu đi lại tăng cao nên hoạt động in mã QR cũng nở rộ theo.

"Hiện mỗi ngày có đến cả chục bài rao, báo giá về dịch vụ. Số người quan tâm, đặt làm cũng tăng, mỗi bài đều thu hút cả trăm bình luận", Hoàng Anh nói.

Nhiều người chia sẻ, họ chọn in QR code để thao tác nhanh chóng khi tới các cửa hàng và địa điểm công cộng, thay vì phải chờ mở khóa điện thoại, truy cập ứng dụng... "Bố mẹ tôi cũng dùng smartphone, nhưng tôi vẫn in mã QR cho hai người để thuận tiện cho việc check-in, vì người già thường chậm chạp khi nhập mật khẩu mở máy, mở ứng dụng", Quang Lâm (Bình Thạnh) giải thích.

Số khác nói việc in thẻ giúp họ cảm thấy an tâm, hạn chế nguy cơ bị cướp giật hay làm rơi điện thoại.

Dịch vụ in chứng nhận tiêm chủng vaccine ra thẻ cầm tay nở rộ trên các mạng xã hội. Ảnh: Khương Nha

Minh Kỳ (Gò Vấp) cho biết, anh đã dùng thẻ cầm tay để lưu thông trên đường và mua sắm trong siêu thị hai ngày qua mà không gặp rắc rối nào. Chứng nhận tiêm chủng này được anh in từ Sổ sức khoẻ điện tử. "Khi quét mã QR vẫn ra các thông tin cá nhân. Một số bảo vệ siêu thị sẽ yêu cầu xuất trình thêm CMND để đối chiếu thông tin. Dùng thẻ cầm tay tiện hơn nhiều so với việc mở điện thoại, vào ứng dụng để trình chứng nhận", anh Kỳ nói.

Thanh Sơn, chủ một hệ thống cung cấp dịch vụ in thẻ lớn tại TP HCM, cho biết trung bình một ngày cơ sở nhận được gần trăm hợp đồng in "thẻ xanh Covid". Khách hàng chủ yếu là các đầu mối từ hội nhóm trên mạng xã hội. "Thay vì tự mua trang thiết bị để in ấn, họ gom khách hàng rồi đến công ty lớn để in, sau đó kiếm tiền chênh lệch. Cuối tuần qua, cả lượng khách lẫn số thẻ đều tăng gấp đôi so với thời điểm thành phố vừa mở cửa", Thanh Sơn chia sẻ. Người này từ chối tiết lộ giá in mỗi tấm thẻ nhưng cho biết nếu in càng nhiều, giá càng rẻ.

Thẻ thường được in theo kích thước tương đương thẻ ngân hàng. Trên các hội nhóm, giá in mã chứng nhận tiêm vaccine lên thẻ nhựa có giá từ 20 nghìn đến 80 nghìn đồng, tuỳ chất liệu và phụ kiện đi kèm như dây đeo, bao nhựa.

"Loại được chuộng nhất là in nhựa PVC, chống nước, lâu bay màu và bền. Nếu chỉ lấy thẻ nhựa, giá mỗi chiếc là 40 nghìn đồng. Dây đeo, bao nhựa được bán theo bộ, loại tốt nhất khoảng 40 nghìn đồng", Thuý An, một người chuyên nhận in chứng nhận cho biết. Một số loại được in trên giấy cứng sau đó ép dẻo với giá chỉ 20.000 đồng.

Đa số chứng nhận tiêm chủng đang được in từ ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử và PC-Covid. Thông tin trên chứng nhận tiêm chủng là bất biến, khác với mã QR khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID chỉ có hiệu lực trong ba ngày. Đây là những ứng dụng được thành phố khuyến cáo sử dụng trong quá trình lưu thông trên đường.

Theo hướng dẫn của TP HCM, từ ngày 1/10, người dân ra đường sẽ dùng mã QR của ứng dụng VNEID và Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng PC-Covid chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR cần xuất trình các giấy tờ là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm.

Khương Nha