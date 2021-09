Người dân TP HCM dùng app gì để đi đường từ 1/10

Trong khi chờ PC-Covid chính thức hoạt động, người dân TP HCM có thể dùng ứng dụng VNEID và Y Tế HCM để đi lại trong thành phố.

Chia sẻ trong họp báo công bố chỉ thị mới sáng nay, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết sau 30/9, thành phố bỏ giấy đi đường và sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn.

Về việc người dân khi đi đường sẽ dùng ứng dụng nào từ ngày mai, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM, cho biết người dân sẽ dùng mã QR của ứng dụng VNEID và Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng PC-Covid chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR cần xuất trình các giấy tờ là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm.

Ứng dụng Y tế TP HCM đang được nhiều người dân TP HCM sử dụng. Ảnh: Khương Nha

Hiện người dân TP HCM chủ yếu khai báo di chuyển nội địa trên VNEID do Bộ Công an phát hành. Ứng dụng được xây dựng trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa, lấy mã QR do Bộ Công an triển khai trước đó thông qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. QR code được VNEID cấp có thể sử dụng cho các nền tảng đang sử dụng phổ biến như Ncovi, Bluezone, VHD và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết F0, F1, F2.

VNEID được đánh giá hoạt động ổn, nhưng cũng có một số người phản ánh tình trạng ứng dụng chậm gửi mã OTP khi đăng ký tài khoản.

Một ứng dụng khác được thành phố khuyến cáo sử dụng là Y tế TP HCM. Trên ứng dụng, người dân cũng được cấp mã QR cá nhân để khai báo y tế và cập nhật tình trạng tiêm chủng, kết quả xét nghiệm Covid-19.

Tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết Y tế HCM còn chậm cập nhật kết quả tiêm chủng, một số thậm chí không hiển thị mã QR trên ứng dụng. "Tôi đã tiêm xong hai mũi vaccine cách đây một tháng, trên ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử đã ghi nhận nhưng trên Y tế HCM vẫn chưa có kết quả tiêm chủng", Quang Thuần, người dùng ở Thủ Đức phản ánh chiều 30/9.

Sau khi PC-Covid - ứng dụng phòng chống dịch thống nhất trên toàn quốc có trên App Store và Google Play, người dùng ở TP HCM cũng đã bắt đầu tải ứng dụng về dùng thử. Nhiều người cho biết đã được cập nhật dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19... Tuy vậy, một số phản ánh tình trạng ứng dụng bị quá tải trong ngày 30/9 do lượng truy cập lớn, khiến việc cập nhật và hiển thị thông tin bị chậm, thời gian tải lâu.

Huy Hoàng, ở quận Bình Thạnh, cho biết: "Tôi dùng cả điện thoại Android lẫn iPhone để tải ứng dụng nhưng mất cả buổi sáng mới nhập xong mã OTP. Trong khi đó, Văn Thanh, ở quận Gò Vấp, chia sẻ: "Tôi tiêm hai mũi vaccine, hệ thống cấp Thẻ Covid-19 nền xanh. Vợ tôi tiêm một mũi nhưng cũng có QR xanh". Đại diện nhà phát triển ứng dụng cho biết, điều này là do chưa có quy định cụ thể về màu thẻ, nên hiện tại, mặc định người dùng đều có giao diện ứng dụng màu xanh.

Khương Nha