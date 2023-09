Dịch vụ gọi xe tăng giá gấp đôi ngày Hà Nội mưa lớn

Hà NộiDịch vụ gọi xe máy, ôtô của Grab, Be, Gojek đều tăng giá đến gấp đôi, nhiều lúc khách hàng không thể đặt được dịch vụ.

Khoảng 9h sáng nay (28/9), trời mưa lớn, chị Thùy Linh cần đặt xe từ nhà riêng ở khu vực Ngoại giao đoàn, quận Tây Hồ đến phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Dù đã chấp nhận mức giá khoảng 180.000 đồng - gấp đôi so với ngày thường cho quãng đường hơn 8 km, chị vẫn không thể đặt được xe khi ứng dụng Grab báo không có tài xế nào ở gần khu vực này.

Trong gần nửa giờ, chị thử đặt lại và chuyển qua ứng dụng Be, Gojek, giá cước cao tương tự, nhưng cũng không thể thành công Sau đó, chị gọi taxi truyền thống cũng không được vì tổng đài báo nhiều khu vực bị ngập, tắc đường nên các tài xế hạn chế di chuyển.

Hiện nay, đa phần các hãng gọi xe đều áp dụng mức phí cơ bản gần 30.000 đồng cho 2 km đầu tiên và 10.000 đồng cho mỗi km tiếp theo với ôtô và trên 10.000 đồng cho 2 km đầu tiên, 4.000-5.000 đồng cho mỗi km tiếp theo với xe máy. Tuy nhiên, giá cước có thể tăng gấp 2, 3 lần dựa vào thời điểm trong ngày, nhu cầu theo từng khu vực hay những thời điểm thời tiết khắc nghiệt.

Không chỉ gọi xe, người dùng ở Hà Nội hôm nay cũng gặp khó khăn khi đặt các dịch vụ giao đồ ăn, giao hàng. Anh Ngọc Sơn, nhân viên một công ty công nghệ ở Cầu Giấy cho biết trưa nay anh và các đồng nghiệp đã chủ động order cơm từ hơn 11h nhưng các nhà hàng cũng không nhận đơn do không có tài xế.

Tương tự, chị Phương, chủ một cửa hàng thực phẩm, hoa quả sạch ở Hoàng Quốc Việt cả sáng nay phải hẹn gần hai chục khách mua hàng, đa phần là đồ để cúng Rằm tháng Tám chiều, tối nay ship hàng vì không đặt được dịch vụ.

"Bình thường tôi vẫn gửi đồ cho khách bằng ship của Grab hoặc Ahamove, nhưng hôm nay không thể nào đặt nổi. Trời mưa, đường lụt, nên có thể tài xế nghỉ hết", chị Phương nói.

Giá cước dịch vụ gọi xe ôtô vẫn tăng cao lúc gần 14h chiều 28/9. Ảnh: Anh Tú

Đến khoảng 14h chiều nay, tình hình đã cải thiện hơn khi mưa nhỏ hơn, khách hàng đã có thể đặt các dịch vụ gọi xe, ship hàng dễ dàng hơn so với sáng nay. Ghi nhận trên các ứng dụng Be, Grab, Gojek, giá cước dịch vụ gọi xe máy đã trở về mức như giờ thấp điểm. Cước dịch vụ gọi ôtô đã giảm so với buổi sáng, nhưng vẫn ở mức cao, gấp khoảng 1,5 lần ngày thường. Ứng dụng Grab vẫn hiển thị thông báo "cước phí tăng do nhu cầu đi lại cao".

Anh Tú