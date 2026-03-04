Diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba không thể đến Pháp dự Tuần thời trang do kẹt ở Dubai.

Theo Qiangjiang Evening News ngày 4/3, khi quá cảnh tại Trung Đông, do xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt tại sân bay ở Dubai hơn 24 giờ. Người quản lý của diễn viên cho biết cô và cộng sự an toàn song không thể tới Paris để dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Dior theo kế hoạch.

Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ show Dior vì mắc kẹt ở Dubai Nhiệt Ba ghi hình quảng cáo trước ngày khởi hành tới châu Âu. Video: Jiahang

Công ty quản lý nói phía Nhiệt Ba và hãng thời trang đều thử nhiều cách để đổi visa, đổi chặng bay song đều thất bại. "Rất đáng tiếc, cuộc hẹn mong đợi từ lâu tan thành mây khói, nhưng bình an là điều quan trọng nhất. Mong mọi người sớm khởi hành thuận lợi", đại diện của Nhiệt Ba viết trên Weibo.

Bà Mathilde Favier, giám đốc quan hệ công chúng toàn cầu của Dior, cũng xác nhận Địch Lệ Nhiệt Ba vắng mặt tại Tuần thời trang Paris với lý do "bất khả kháng". Bà xin lỗi những khán giả chờ đợi sự xuất hiện của minh tinh ở show diễn. Thời gian qua, phía diễn viên và nhà mốt đều tích cực quảng bá sự kiện.

Nhiệt Ba mặc váy "hoa trên biển xanh" tại Tuần thời trang Paris 2025. Ảnh: Jiahang

Nhiệt Ba là đại sứ thương hiệu của Dior, những năm qua, mỗi lần xuất hiện tại show của nhà mốt, cô đều tạo hiệu ứng mạnh trên truyền thông, mạng xã hội, là minh tinh gốc Hoa nổi bật hàng đầu ở tuần thời trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba 34 tuổi, sinh ở Tân Cương, nổi tiếng qua Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành. Người đẹp đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhiều thương hiệu. Theo Sohu, cô là một trong minh tinh Trung Quốc ảnh hưởng nhất lĩnh vực thời trang.

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 3/3 thông báo 787 người đã chết ở nước này. Ít nhất 11 người tại Israel, 6 binh sĩ Mỹ cùng nhiều người tại các nước Trung Đông cũng thiệt mạng. Hàng không toàn cầu hỗn loạn vì Trung Đông đóng cửa không phận, sân bay tại Dubai và Doha đồng loạt ngừng hoạt động ngày 28/2 sau các vụ tấn công tên lửa, khiến mạng lưới bay nối các châu lục đứt gãy.

Như Anh