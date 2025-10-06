Địch Lệ Nhiệt Ba được ví 'tiên nữ hạ phàm'

Diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa thân nữ thần rải hoa ở chương trình đón Trung thu.

Người đẹp 33 tuổi trình diễn vở múa Thiên nữ rải hoa trong show của Henan TV, tối 5/10. Theo thần thoại, nàng có nhiệm vụ quản lý việc trồng trọt, điều tiết cây lá qua bốn mùa.

Địch Lệ Nhiệt Ba múa ở show Trung thu Nhiệt Ba múa ở show Trung thu. Video: Henan TV

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba phản ánh giá trị các ngành nghề thủ công trong danh sách văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Bộ trang phục Vân kiên (phần vai có biểu tượng những đám mây) tượng trưng cho may mắn, mọi việc như ý. Phục sức trên đầu hình cánh chim, biểu thị sự tự do, tốt lành.

Trên Jimu News, Lý Văn Địch - tổng đạo diễn chương trình - nói Nhiệt Ba vốn am hiểu nghệ thuật múa đồng thời có kinh nghiệm biểu diễn trên dây cáp. Cùng ngoại hình lộng lẫy, cô là lựa chọn duy nhất của êkíp cho hình tượng nữ thần hoa trong vở múa.

Để tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn, Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động đề nghị tăng các đoạn diễn trên không trung. Trong ngày ghi hình, cô hầu như luôn trong trạng thái được dây cáp nâng lên, hạ xuống.

Tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba lan tỏa rộng nhất trong hơn 10 tác phẩm ở show Trung thu, thu hút hàng trăm nghìn bình luận trên các nền tảng Weibo, Douyin. Phần lớn ý kiến nhận xét tác phẩm lãng mạn, trang phục voan mỏng nhẹ như ánh trăng, giúp diễn viên "như tiên hạ phàm". Tuy vậy, một số người cho rằng gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba mang nét phụ nữ Tây, không quá thích hợp diễn nàng tiên trong văn hóa phương Đông.

Tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba ở vở múa. Ảnh: Henan TV

Theo Bjd, với hiệu ứng trên mạng xã hội, đơn vị sản xuất thành công trong việc quảng bá văn hóa nhờ kết hợp ngôi sao giải trí và các yếu tố truyền thống. Qua tiết mục, giới trẻ quan tâm hơn tới những ngành nghề thủ công, các câu chuyện thần thoại đồng thời lan tỏa ý nghĩa của những ngày lễ tết truyền thống.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ở Tân Cương, thuộc top minh tinh hàng đầu làng giải trí Trung Quốc, nổi tiếng qua Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành. Người đẹp đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhiều thương hiệu.

Như Anh (theo Jimu News)