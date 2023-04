DiCaprio đóng sát nhân hàng loạt

Trailer mới của "Killers of the Flower Moon" tiết lộ nhân vật của DiCapro là kẻ giết người hàng loạt bị đặc vụ FBI truy nã.

Theo Screenrant, trailer được chiếu tại sự kiện Paramount CinemaCon còn tiết lộ một số chi tiết quan trọng trong tác phẩm của Martin Scorsese, lấy cảm hứng từ cuốn Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI do David Grann chấp bút. "Scorsese hứa hẹn kể cho khán giả nghe một câu chuyện mang tính lịch sử", trang Variety bình luận.

DiCaprio trong một phân cảnh cùng Lily Gladstone. Ảnh: Apple TV+

DiCaprio vào vai Ernest Burkhart, đối tượng bị cáo buộc giết người vợ thổ dân da đỏ cùng gia đình của cô nhằm giành quyền sở hữu những mảnh đất dầu mỏ ở Osage, Oklahoma. Song song sự kiện đó, sự gia tăng các vụ giết người tại tiểu bang trên vào những năm 1920 hay còn được gọi với cái tên "Reign of Terror" dần thu hút sự chú ý của FBI. Tom White (Jesse Plemons), một đặc vụ, được giao nhiệm vụ làm sáng tỏ tội ác trên, từ đó dẫn tới một cuộc điều tra quy môn lớn của FBI do J. Edgar Hoover dẫn đầu.

Theo Script Notes, vai diễn ban đầu trong phim của DiCaprio là đặc vụ Tom White (hiện do Jesse Plemons đảm nhận). Tuy vậy, sau nhiều lần trao đổi cùng bộ phận biên kịch, ngôi sao 48 tuổi được chấp nhận chuyển sang vai Burkhart.

Đoạn đối thoại giữa Burkhart (DiCaprio) và Hale (De Niro). Ảnh: Apple TV+

Phim còn quy tụ dàn sao như Brendan Fraser - chủ nhân tượng vàng Oscar 2023 - trong vai luật sư W. S. Hamilton, Robert De Niro, Louis Cancelmi hay Lily Gladstone.

Trong bộ ảnh mới nhất được Apple TV đăng tải trên Twitter, khán giả có thể thấy sự tương tác giữa William Hale (Robert De Niro) cùng kẻ sát nhân Burkhart. Cả hai đều âm mưu chiếm lấy tài nguyên của vùng đất nơi những thổ dân da đỏ sinh sống (Osage Nation), bất chấp việc phải dùng đến bạo lực.

Leonardo DiCaprio bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 1991 với vai diễn trong Critters 3 và gây được tiếng vang sau thành công của Titanic (1997) trong hình tượng chàng Jack si tình, hy sinh cho người mình yêu. Anh từng bốn lần được đề cử Oscar và giành chiến thắng vào năm 2016 khi đóng chính trong The Revenant.

Đạo diễn Scorsese góp mặt trong một phân cảnh nơi ông cùng Mollie (Lily Gladstone) - vợ của Burkhart, ngồi cầu nguyện ở nhà thờ. Ảnh: Apple TV+

Killers of the Flower Moon là tác phẩm thứ 27 của Scorsese và là bộ phim có thời lượng dài thứ hai trong sự nghiệp của ông, sau The Irishman. Phim đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ mười một làm việc cùng De Niro. Báo chí gọi cả hai là những diễn viên yêu thích của Scorsese.

Phim được Apple TV+ đầu tư sản xuất với kinh phí 200 triệu USD, kịch bản do Eric Roth - người từng đoạt hai giải Oscar với Forrest Gump và The Curious Case of Benjamin Button - đảm nhận. Sau khi nhà sản xuất công bố thời lượng 3 giờ 26 phút, nhiều tài khoản trên Twitter cho rằng phim quá dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của người xem. Một số khác đề nghị Scorsese chia nhỏ ra nhiều phần để có thời lượng hợp lý hơn.

Quốc Bảo