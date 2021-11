DiCaprio đóng giáo chủ từng ép 900 người tự tử

Leonardo DiCaprio nhận vai Jim Jones - thủ lĩnh giáo phái đứng sau thảm kịch ở Jonestown năm 1978.

Ngày 8/11, theo Hollywood Reporter, Leonardo DiCaprio sẽ hóa thân nhân vật gây tranh cãi bậc nhất lịch sử nước Mỹ trong phim tiểu sử chưa được đặt tên của hãng MGM. Scott Rosenberg (biên kịch Venom, Jumanji) chịu trách nhiệm kịch bản.

Leonardo DiCaprio tại lễ trao giải Oscar 2020 hồi tháng 2. Ảnh: Esquire

Jim Jones sinh năm 1931 tại Indiana, sáng lập Peoples Temple - mang yếu tố Kitô giáo ở Indianapolis năm 1955, một trong những giáo phái đa chủng tộc đầu tiên ở miền Trung Tây nước Mỹ, vào thời điểm các giáo phái do người da trắng sáng lập thường chỉ tiếp nhận tín đồ da trắng.

Jones từng được ghi nhận là người có quan điểm tiến bộ, nhà hoạt động dân quyền nổi bật. Ông cho biết phản đối kịch liệt phân biệt chủng tộc, từng đoạn tuyệt quan hệ với cha ruột vì liên quan đến nhóm da trắng thượng đẳng KKK. Năm 1967, Jones chuyển giáo phái tới hoạt động ở bang California, kết bạn với nhiều chính trị gia và hãng truyền thông tại đây.

Jim Jones - chủ giáo phái Peoples Temple. Ảnh: NY Post

Peoples Temple phát triển mạnh mẽ vào những năm 1970, thu hút hàng nghìn tín đồ, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, Jones dần trở nên hoang tưởng, khoe bản thân có các siêu năng lực như có thể chữa ung thư hay đọc suy nghĩ người khác. Ông cũng bị cáo buộc bạo hành và tống tiền các tín đồ.

Năm 1977, Jones quyết định cùng khoảng 1.000 tín đồ chuyển đến sống ở Jonestown ở Guyana, một quốc gia Nam Mỹ để xây dựng một xã hội riêng. Một năm sau, Đại sứ quán Mỹ ở Guyana cùng chính quyền địa phương điều tra Peoples Temple vì nghi ngờ giáo hội. Jones sai người ám sát nghị sĩ Leo Ryan - người trực tiếp tới Jonestown để kiểm tra khu tự trị.

Sau đó, ông pha thuốc độc và yêu cầu các tín đồ tự tử. Những người chống đối bị tiêm, ép uống thuốc. Hơn 900 người chết, khoảng một phần ba số đó là trẻ em. Jim Jones không uống thuốc độc mà tự tử bằng súng.

Thảm kịch Jonestown từng là sự kiện phi tự nhiên gây thương vong dân sự lớn nhất của Mỹ trước sự kiện 11/9. Câu chuyện về Jim Jones xuất hiện nhiều trên sách, phim tài liệu, truyền hình. Gần đây nhất, hãng Hulu phát hành phim tài liệu Truth and Lies: Jonestown, Paradise Lost để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong thảm kịch hơn 40 năm trước.

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, từng đoạt giải Oscar và có nhiều bom tấn ăn khách. Anh cũng nổi tiếng với sở thích hóa thân nhiều nhân vật có thật, gây tranh cãi. Năm 2013, tài tử vào vai doanh nhân Jordan Belfort, từng ngồi tù vì lừa đảo cổ phiếu trong The Wolf of Wall Street. Năm 2011, Leo đóng J. Edgar trong bộ phim cùng tên về người sáng lập tổ chức FBI. Năm 2002, anh vào vai tên tội phạm Frank Abagnale Jr. trong Catch Me if You Can.

"The Wolf of Wall Street" là phim gây tranh cãi Leonardo DiCaprio trong "The Wolf of Wall Street". Video: Paramount Pictures

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)