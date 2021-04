Leonardo DiCaprio mua quyền remake phim thắng Oscar

Hãng phim Appian Way của Leonardo DiCaprio giành quyền remake "Another Round", thắng Oscar 2021 hạng mục phim quốc tế.

Ngày 26/4, nguồn tin của Deadline cho biết tác phẩm sẽ được remake sang ngôn ngữ Anh với sự chỉ đạo của Mike Hampton, một nhân viên thuộc Appian Way. Êkíp hiện tìm kiếm biên kịch cho dự án.

Thomas Vinterberg - đạo diễn bản gốc - thích thú với khả năng Leonardo DiCaprio đóng vai chính thay Mads Mikkelsen. Nguồn tin thân cận của đạo diễn cho biết biết đó là một trong những yếu tố khiến êkíp Another Round quyết định trao quyền remake cho hãng Appian Way.

Leonardo DiCaprio (trái) có thể nhận vai chính thay Mads Mikkelsen trong "Another Round" bản remake tiếng Anh. Ảnh: Deadline.

Another Round do êkíp người Đan Mạch sản xuất, kể về Martin (Mads Mikkelsen đóng), giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt. Anh bị học sinh lẫn vợ và hai con xem thường. Lần nọ, Martin cùng ba đồng nghiệp trạc tuổi hẹn ăn tối. Một trong số họ đề cập nghiên cứu của nhà tâm lý học Finn Skårderud về việc giữ độ cồn trong máu ở mức 0,05 sẽ khiến con người luôn đạt trạng thái thư giãn, hoạt bát và sáng tạo hơn trong công việc.

Tác phẩm được nhiều hãng phim Hollywood săn đón ngay sau khi công chiếu tại LHP quốc tế Toronto hồi tháng 9/2020. Phim sau đó thắng hàng loạt giải thưởng uy tín tại châu Âu như BAFTA, César, European Film Awards... Ngày 25/4, tác phẩm đoạt giải "Phim quốc tế hay nhất" tại Oscar 2021. Đạo diễn Thomas Vinterberg cũng được đề cử "Đạo diễn xuất sắc" tại giải thưởng.

'Another Round' Trailer "Another Round". Video: Zentropa Entertainments.

Leonardo DiCaprio, 46 tuổi, lập hãng phim Appian Way năm 2004 và bắt đầu tự sản xuất phim. Hãng phim đứng sau thành công của hàng loạt tác phẩm do anh đóng chính như The Revenant, The Wolf of Wall Street, The Aviator... Appian Way cũng từng sản xuất phim cho nhiều tài tử Hollywood khác như George Clooney (phim The Ides of March), Ben Affleck (Live by Night)...

Đạt Phan