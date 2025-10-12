Diane Keaton - biểu tượng thời trang vượt thời gian

Thông tin minh tinh qua đời ngày 11/10 khiến nhiều nghệ sĩ thế giới bày tỏ tiếc nuối. Một nguồn tin nói với People bà "vẫn hài hước cho đến phút cuối".

Diane Keaton sinh năm 1946, là một trong những diễn viên thành công nhất tại Hollywood, có một số dự án nổi bật như: Annie Hall, The Godfather, Sleeper, Reds, Marvin's Room. Gần 60 năm hoạt động, bà nhận nhiều giải thưởng uy tín như Oscar, BAFTA. Bà không kết hôn, hài lòng với cuộc sống bên hai con nuôi và thú cưng.