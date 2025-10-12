Diane Keaton - biểu tượng thời trang vượt thời gian

Thông tin minh tinh qua đời ngày 11/10 khiến nhiều nghệ sĩ thế giới bày tỏ tiếc nuối. Một nguồn tin nói với People bà "vẫn hài hước cho đến phút cuối".
Diane Keaton sinh năm 1946, là một trong những diễn viên thành công nhất tại Hollywood, có một số dự án nổi bật như: Annie Hall, The Godfather, Sleeper, Reds, Marvin's Room. Gần 60 năm hoạt động, bà nhận nhiều giải thưởng uy tín như Oscar, BAFTA. Bà không kết hôn, hài lòng với cuộc sống bên hai con nuôi và thú cưng.
Diane Keaton mắc ung thư da từ năm 21 tuổi nên bà thường xuyên phải mặc kín. Chiếc mũ che mưa nắng trở thành điểm nhấn hấp dẫn mỗi khi bà phối đồ.
Vogue gọi bà biểu tượng thời trang gắn liền những bộ suit hay cách phối layer cổ điển. Trang phục của diễn viên vừa thể hiện sự nghiêm túc, vừa toát lên vẻ hài hước. Ảnh: FilmMagic
Trong thập niên 1970, khi xuất hiện trong Annie Hall (1977) - bộ phim giúp bà đoạt Oscar, Diane Keaton tạo ra một cuộc cách mạng thẩm mỹ "Annie Hall look". Những chiếc quần ống suông, sơ mi kẻ sọc, gilet, cà vạt, áo khoác dài, găng tay, mũ fedora đều thuộc tủ đồ của bà, không phải từ phòng phục trang. Ảnh: Rex
Diane Keaton trong Annie Hall. Video: IMDb
Đạo diễn Woody Allen nói với People: "Diane bước vào trường quay và mặc như chính cô ấy ngoài đời. Cô ấy không cần stylist". Phong cách của bà vượt khỏi màn ảnh và ảnh hưởng mạnh mẽ đến thời trang đường phố suốt thập niên 1980.
Keaton từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thời trang. Tôi chỉ mặc những gì khiến tôi thấy mạnh mẽ hơn". Ở tuổi ngoài 70, bà trông ngầu khi mặc quần jeans thùng thình như giới trẻ, bước ra phố với bốt cao. Mỗi khi rảnh rỗi, bà đứng trước gương chụp hình, chia sẻ cách phối đồ trên trang cá nhân. Một người hâm mộ viết: "Ước gì ở tuổi 70 tôi có thể mặc đẹp như Diane Keaton".
Diane Keaton cho thấy menswear có thể mặc đẹp theo cách mềm hơn. Tại New York Fashion Week năm 2023, bà diện cả bộ của Ralph Lauren theo phong cách này đi xem show. Để chiếc quần kẻ sọc của nam giới bớt cứng nhắc, bà kết hợp áo khoác kẻ caro cùng tông và thắt lưng. Ảnh: AFP
Dự buổi chiếu Mack And Rita tại Los Angeles tháng 8/2022, bà mặc chân váy maxi và áo cổ lọ, giày Mary Jane. Ảnh: AFP
Trong khi các sao nữ thường chọn màu nổi bật, Diane Keaton dùng bảng màu trung tính gồm đen, trắng, be, xám. Tỷ lệ trang phục của bà thường lệch chuẩn - quần rộng, áo dài, cổ cao. Theo Vogue, sự kết hợp này như "intellectual chic" - thanh lịch kiểu tri thức, không phô trương nhưng có sức hút mạnh mẽ.
Diane Keaton ghi điểm bằng suit sequin và mũ beret tại LACMA Art + Film Gala 2021, Los Angeles. Ảnh: AFP
Diane Keaton được người hâm mộ chào đón khi tới Liên hoan phim Toronto 2014. Video: SreenSlam
Theo Elle, bà không chạy theo xu hướng, không cố trông trẻ trung. Bà trung thành với áo cổ cao, vest cài kín, mũ rộng vành, găng tay, giày Oxford, chân váy midi và tất cả được kết hợp nhịp nhàng. Diễn viên nói với People năm 2016: "Thời trang là lớp giáp của tôi. Tôi không thích bị nhìn thấu. Tôi thích để người khác phải đoán". Ảnh: Celebmafia
Khi xuất bản cuốn sách The House That Pinterest Built (2017), bà tiết lộ việc chọn trang phục mỗi ngày "giống như xây một ngôi nhà" cần cấu trúc, cần nhịp điệu, một chút hỗn loạn được kiểm soát. Câu nói này giải thích phong cách của Diane Keaton: nghiêm túc, duy mỹ và trào phúng. Ảnh: Instagram Diane Keaton
Bà nhiều lần được khen ngợi khi xuất hiện trên phố với những chiếc quần ống rộng phối blazer với đủ kiểu mũ. Ảnh: Backgrid
Gu thời trang của Diane Keaton truyền cảm hứng cho nhiều nhà mốt. Bộ sưu tập Thu Đông 2015 của nhà thiết kế Alessandro Michele cho Gucci với những chiếc quần Tây rộng, sơ mi nơ to bản và gilet len khiến nhiều người liên tưởng đến Keaton. Gucci cũng nhiều lần mời bà làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá.
Trên TikTok, từ khóa DianeKeatonStyle hiện đạt hơn 50 triệu lượt xem. Hàng nghìn người tái hiện phong cách của bà qua vest oversized, kính tròn và áo cổ lọ. Thế hệ trẻ gọi kiểu mặc của bà là "Keatoncore" - pha trộn giữa menswear cổ điển, tailoring (quần áo may đo kỹ càng) và phi giới tính. People nhận xét: "Diane Keaton không bao giờ ngừng chơi đùa với thời trang và đó là cuộc chơi mà bà luôn thắng, bởi nó đến từ nét chân thật, bản năng và niềm vui sống".
