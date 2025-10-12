Minh tinh phim 'Bố già' qua đời

MỹMinh tinh Diane Keaton, đóng vai Kay Adams trong loạt phim "Bố già", qua đời ở tuổi 79.

Theo People, đại diện của diễn viên cho biết bà mất ngày 11/10, không tiết lộ nguyên nhân. "Người phụ nữ tài năng, xinh đẹp và phi thường Diane Keaton đã ra đi. Tôi không thể diễn tả nổi nỗi buồn khôn xiết này", người đại diện nói.

Những năm cuối đời, diễn viên kín tiếng chuyện sức khỏe. Theo E! Online, bà từng cho biết bị ung thư da từ năm 21 tuổi và mắc chứng rối loạn ăn uống. Chiếc mũ gắn liền với hình ảnh của bà không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là món đồ bảo vệ da.

Kimberly Williams-Paisley - người từng hợp tác Diane Keaton trong Father of the Bride - viết trên trang cá nhân: "Được làm việc với bà sẽ mãi là một trong những kỷ niệm đáng quý nhất trong đời tôi. Cảm ơn bà vì sự tử tế, hào phóng, tài năng, và nhất là những tiếng cười mà bà đã mang đến".

Diễn viên Diane Keaton tại show thời trang của Ralph Lauren hồi tháng 10/2022. Ảnh: AP

Khi còn sống, Diane Keaton không kết hôn, nhận hai con nuôi và ở bên thú cưng. Bà giải thích về quyết định độc thân dù từng được nhiều ngôi sao Hollywood theo đuổi trong cuộc phỏng vấn với People năm 2020: "Tôi thấy mình thật kỳ lạ. Tôi gần như là sao nữ duy nhất của thế hệ mình chưa từng kết hôn. Tôi không buồn vì với tôi, làm vợ người khác không phải một ý hay. Tôi nghĩ những bạn trai trước đây của tôi cũng vui với quyết định này".

Diane Keaton sinh năm 1946, là một trong những diễn viên thành công nhất tại Hollywood, có một số dự án nổi bật như: Annie Hall, The Godfather, Sleeper, Reds, Marvin's Room. Gần 60 năm hoạt động, bà nhận nhiều giải thưởng uy tín như Oscar, BAFTA. Trong quá khứ, minh tinh hẹn hò nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như tài tử Al Pacino, Warren Beatty hay đạo diễn Woody Allen.

Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của bà là Kay Adams, bạn gái và sau này trở thành vợ của Michael Corleone (do Al Pacino đóng) - trùm mafia trong phim Bố già (The Godfather). Theo AFI, giữa bối cảnh đầy rẫy tội ác, nhân vật đại diện cho đạo đức và lương tri. Diane Keaton lột tả sự ngây thơ và những giằng xé của Kay Adams khi đứng trước ranh giới giữa tình yêu và luân thường đạo lý.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của bà là phim Annie Hall (1977), giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nhân vật là cô gái lập dị, hơi vụng về nhưng chân thật, là ca sĩ nghiệp dư ở New York. Cô gặp Alvy Singer (Woody Allen đóng) và yêu anh.

Nhà phê bình điện ảnh Roger Ebert gọi đây là "vai diễn định nghĩa Diane Keaton" - thông minh, mong manh, quyến rũ trong sự vụng về. Trang phục của bà trong phim đậm chất menswear, ảnh hưởng đến thời trang những năm 1970, được gọi là "Annie Hall look".

Diane Keaton trong 'Annie Hall' Diane Keaton trong "Annie Hall". Video: IMDb

Thanh Thanh (theo People)