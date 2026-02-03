Địa ốc Hoàng Quân lãi cao nhất 9 năm

Địa ốc Hoàng Quân báo lãi 73 tỷ đồng trong 2025, cao nhất 9 năm nhưng nhờ doanh thu tài chính và thu hồi nợ, thay vì bất động sản.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Địa ốc Hoàng Quân (HQC) cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 29 tỷ đồng, giảm tới 79% so với cùng kỳ năm 2024. Khoản thu từ bán bất động sản sụt 93,5% về gần 9 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu trong quý đến từ bán thép, trong khi cùng kỳ vẫn chưa phát sinh.

Trừ đi hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt hơn 18 tỷ đồng, chỉ bằng một phần ba so với cùng kỳ. Giá vốn neo mức cao khiến lợi nhuận gộp chỉ hơn 2,5 tỷ đồng, giảm hơn 92%.

Hoạt động kinh doanh suy giảm nhưng công ty có hơn 56 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Trong đó, gần 83% đến từ lãi hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, HQC còn có gần 27 tỷ đồng thu nhập khác, tăng 5,5 lần nhưng không thuyết minh cụ thể là gì.

Dự án nhà ở xã hội của Hoàng Quân ở Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: HQC

Về các chi phí thường xuyên, công ty ghi nhận hơn 32 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng 66%, và hầu hết là lãi vay. Chi phí bán hàng cũng cao hơn nhưng không nhiều. Trong khi đó, họ được hoàn nhập trong chi phí quản lý doanh nghiệp nên khoản này ghi nhận âm 19 tỷ đồng.

Tính chung, HQC lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, cao hơn 11 lần so với quý IV/2024. Ban lãnh đạo cho biết ngoài doanh thu tài chính, lợi nhuận công ty tăng cũng nhờ thu hồi các khoản nợ khó đòi và hoàn nhập dự phòng từ khoản nợ đã thu hồi giúp hạ chi phí trong kỳ.

Nhờ lãi tăng cao vào quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế cả năm ngoái là hơn 73 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024. Đây cũng là mức cao nhất Hoàng Quân ghi nhận kể từ năm 2016.

Tính đến cuối năm 2025, HQC có tổng tài sản khoảng 8.975 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm hơn 1.472 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí triển khai các dự án dở dang như Golden City, Hoàng Quân Plaza, HQC Tân Hương, nhà ở xã hội Trà Vinh...

Nợ phải trả ghi nhận hơn 3.500 tỷ đồng, giảm khoảng 1.200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính cắt được hơn 500 tỷ đồng, chủ yếu ở các khoản dài hạn.

Địa ốc Hoàng Quân hoạt động chính ở lĩnh vực bất động sản, từng có thời gian được xem là "trùm" nhà ở xã hội nhưng bắt đầu kinh doanh sa sút từ sau đại dịch. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng của công ty đạt 70 tỷ đồng. Như vậy, công ty còn cách rất xa về chỉ tiêu doanh thu nhưng lại vượt kỳ vọng lợi nhuận.

Đến 2030, công ty đăng ký phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tại một hội thảo về lĩnh vực này vào giữa tháng 1, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Địa Ốc Hoàng Quân cho biết mảng này có nhiều khó khăn như biên lợi nhuận thấp, vướng mắc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép đầu tư. Trong đó, ông Tuấn nhấn mạnh việc phần lớn doanh nghiệp và người dân đều đang sở hữu đất, nhưng thiếu các công cụ chính sách phù hợp để chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội, thay vì chỉ trông chờ vào đất công.

Tất Đạt