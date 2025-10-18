'Địa ngục trần gian' của người Hàn Quốc rơi vào ổ lừa đảo ở Campuchia

Sau bức tường bê tông và hàng rào thép gai ở Campuchia, những người tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao đã trải qua tháng ngày như ở địa ngục.

Những dãy nhà màu xám với song sắt dày đặc nằm dọc các con phố ở Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 250 km về phía tây nam.

Được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao 3-4 m, phía trên gắn dây thép gai và cắm mảnh kính, chúng trông như những nhà tù an ninh nghiêm ngặt. Camera giám sát được lắp đặt ở mọi nơi và luôn có bảo vệ canh giữ.

Khi phóng viên của Korea Times bước khỏi xe và chụp ảnh, một bảo vệ đã trừng mắt cảnh cáo. Khu nhà chỉ có một cổng vào duy nhất, nơi người và phương tiện ra vào đều được kiểm tra kỹ càng.

Các khu nhà như vậy được gọi là "wenqi", thuật ngữ mà giới tội phạm Trung Quốc dùng để chỉ một trung tâm lừa đảo. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 53 khu phức hợp kiểu này nằm rải rác trên khắp Campuchia, trong đó có Sihanoukville.

"Nhiều trung tâm thậm chí có căn tin nội bộ. Đôi khi chúng tôi nhận được đơn đặt giao hàng gimbap hoặc kim chi từ sòng bạc hoặc các tòa nhà như vậy. Khi chúng tôi giao hàng, thường có một người đàn ông Trung Quốc ra lấy", chủ nhà hàng Hàn Quốc gần một wenqi, cách không xa khu phố người Hoa ở Sihanoukville, cho hay.

Bức tường với hàng rào dây thép gai và mảnh kính bao quanh một khu phức hợp ở Sihanoukville, Campuchia ngày 15/10. Ảnh: Hankook Ilbo

Những người từng được giải cứu cho hay bên trong wenqi, hoạt động lừa đảo trực tuyến diễn ra hàng ngày. Nhiều người trẻ tuổi Hàn Quốc và các nước khác đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc tới đây, sau đó bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại. Họ bị ép thực hiện hành vi lừa đảo theo yêu cầu nếu không muốn bị đánh đập, tra tấn.

Khi cảnh sát Sihanoukville giải cứu hai người đàn ông Hàn Quốc khỏi một wenqi đầu tháng này, các nạn nhân run rẩy không nói lên lời. "Tôi vẫn còn giật mình mỗi khi nghe tiếng chìa khóa leng keng", một trong hai người kể lại những ngày bị nhốt ở trung tâm lừa đảo.

A, 28 tuổi và B, 35 tuổi, kể rằng cả hai đều bị dụ dỗ bởi những lời mời tuyển dụng trực tuyến với mức lương cao và điều kiện sống thoải mái ở Campuchia.

Trước khi bị lừa tới Campuchia, A làm việc cho một công ty Hàn Quốc. Hồi tháng 2, anh thấy một bài đăng trên Telegram tuyển dụng người "có chuyên môn về lập trình". Quảng cáo hứa hẹn cung cấp "một phòng khách sạn riêng, đồ ăn Hàn Quốc và mức lương tháng 8-15 triệu won (hơn 5.000-10.000 USD)".

Tin rằng đây là cơ hội việc làm tốt và hợp pháp, A đã bay sang Campuchia. Nhưng khi vừa đến nơi hẹn, anh bị đưa thẳng tới một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Sihanoukville. Khi từ chối hợp tác, A bị đánh bằng ống tuýp và sau đó chuyển tới Wenqi số 10, một trong những khu phức hợp đáng sợ nhất gần Poipet, sát biên giới Thái Lan.

B cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Anh chấp nhận đề nghị tuyển dụng công việc liên quan tới công nghệ thông tin cho một công ty trực tuyến do người Trung Quốc điều hành. Sau khi công ty này phá sản, anh mất thị thực và bị lừa tham gia hoạt động khác.

Anh từng cố trốn thoát nhưng bất thành, bị bắt và "bán" lại cho nhóm khác với giá 3.000 USD. Giá bán B trong mỗi lần chuyển giao liên tục tăng, từ 3.000 USD lên 5.000 USD và sau đó tới 8.000 USD. Một bảo vệ nói với anh "nếu muốn đi, hãy trả 8.000 USD mà bọn tao đã bỏ ra để đưa mày tới đây, cộng thêm tiền ăn, ở và cả không khí mà mày đã hít thở".

Người đàn ông Hàn Quốc cho phóng viên xem mục "thư gửi cho chính mình" từng giúp anh thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo

Bên trong wenqi, "nhân quyền hoàn toàn không tồn tại. Chúng tôi bị đối xử tồi tệ hơn cả con vật", hai người đàn ông Hàn Quốc kể lại.

12 người phải ngủ chung nhau trên hai chiếc giường và mỗi ngày chỉ ăn một bát mỳ. Ban ngày, họ bị xích chân khi ngồi làm việc và bị còng tay vào giường mỗi đêm.

A và B mô tả phòng G106 là nơi đáng sợ nhất với họ, bởi đó chính là địa điểm mọi người bị tra tấn dã man như treo lên trần nhà hoặc bị chích điện vào đùi. Họ sau đó bị ném vào những căn phòng tối tăm, không có ánh sáng và không thể phân biệt ngày đêm.

"Một người đàn ông Trung Quốc đã bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi vì cố tìm cách trốn. Tên quản lý đe dọa cho chúng tôi vào lò thiêu nếu có ý định tương tự", B kể.

A nói thêm "chúng bắt tôi phải lau vết máu trên tường và sàn nhà. Mùi máu tanh vương trên tay tôi cả tuần". Anh cho hay đôi lúc bản thân đã nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng việc bị còng tay liên tục khiến điều đó trở nên bất khả thi.

Hồi tháng 8, A cố gắng liên lạc với bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một bảo vệ, nói dối rằng muốn gọi cho bạn gái để chúc mừng sinh nhật. Anh kịp gửi một tin nhắn cầu cứu qua Telegram tới nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực nhanh chóng bị phát hiện. Cả hai người lại bị tra tấn và xích vào giường suốt một tháng, chỉ được phép đi vệ sinh một lần mỗi ngày.

Họ sau đó được chuyển đến một tòa nhà khác được ngụy trang thành khách sạn ở Sihanoukville. Trong 15 tầng của tòa nhà, 10 tầng đầu tiên là phòng khách sạn thông thường và 5 tầng trên cùng là căn cứ của nhóm tội phạm. A và B bị nhốt ở tầng 13. Tại đó, các nhà môi giới hứa sẽ thả hai người "sau khi kiếm được 1 tỷ won doanh thu lừa đảo".

Họ bị buộc phải đóng giả quan chức, công tố viên để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại. Dù vậy, họ không từ bỏ nỗ lực liên lạc với người nhà để tìm cách thoát thân.

Họ viết các tin nhắn chi tiết về vị trí hiện tại trong mục "gửi cho chính mình" của một tài khoản webmail, rồi lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống wifi giám sát của khu nhà để gửi thông tin đăng nhập tài khoản cho gia đình và văn phòng của nghị sĩ Park Chan-dae của đảng Dân chủ Hàn Quốc ở Seoul.

Manh mối đó đã giúp cảnh sát địa phương giải cứu được hai người vào ngày 29/9, sau 160 ngày bị bắt cóc. "Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót nếu nỗ lực đó lại thất bại", A nói.

Khách sạn nơi A và B bị giam trước khi được giải cứu ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo

Cả A và B vẫn bị cảnh sát địa phương tạm giữ với tư cách là nhân chứng của cuộc điều tra về các trung tâm lừa đảo. Hiện chưa rõ khi nào họ có thể trở về Hàn Quốc, vì giới chức Campuchia đang tiến hành các phiên tòa và xác minh danh tính. Họ cũng cần thời gian để được cấp lại hộ chiếu.

"Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi chỉ muốn gặp gia đình", A nói.

A ước tính có ít nhất 1.000 người Hàn Quốc có thể đã bị bán vào các khu phức hợp lừa đảo như anh, vượt xa con số 300-400 trường hợp được báo cáo. Anh kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn. "Có rất nhiều người giống tôi, chỉ đến để tìm việc nhưng cuối cùng bị bắt ở đây. Chính phủ cần can thiệp mạnh mẽ hơn", anh nói.

Hàn Quốc đã cử nhóm công tác liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu tới Phnom Penh để thảo luận với giới chức sở tại về nỗ lực truy quét các hang ổ lừa đảo và giải cứu công dân, sau vụ nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, bị dụ sang Campuchia và bị bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8.

Trong cuộc gặp nhóm công tác liên ngành hôm 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Hàn Quốc "có đủ năng lực và phương tiện để phối hợp song phương nhằm giải quyết vấn đề mà không cần đến bất kỳ bên thứ ba nào khác", truyền thông Campuchia cho biết.

"Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc thương sâu sắc và đau buồn trước cái chết của công dân Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để bắt nghi phạm đang lẩn trốn, cũng như bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo cho hay.

Thanh Tâm (Theo Korea Times, Hankook Ilbo)