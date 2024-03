Đi vay tiền mới phát hiện nợ xấu 4,5 triệu đồng thẻ tín dụng

Được bạn giới thiệu, chồng tôi mở thẻ tín dụng, chưa sử dụng lần nào đã dính nợ xấu.

Mấy ngày nay vụ nợ hơn 8 triệu thẻ tín dụng sau 11 năm thành hơn 8 tỷ khiến tôi rùng mình nhớ lại việc mở thẻ tín dụng của chồng tôi năm 2021. Chồng tôi may mắn phát hiện kịp thời nếu không có lẽ số tiền lãi không còn là 4,5 triệu như năm 2021 chồng tôi phải cho ngân hàng.

Chồng là cổ đông của công ty tôi đang làm việc. Tháng 11/2021 tôi ra ngân hàng để làm làm hạn mức vay vốn cho công ty tôi thì được ngân hàng thông báo: Một cổ đông công ty (chồng tôi) đang dính nợ xấu của một ngân hàng cổ phần nên nếu công ty muốn làm hạn mức vay vốn thì phải trả hết nợ ngân hàng và ngân hàng cổ phần kia phải có giấy xác nhận chồng tôi đã trả hết nợ.

Tôi vội vàng gọi cho chồng để hỏi xem có vay nợ ngân hàng không nhưng chồng tôi khẳng định chưa bao giờ vay ngân hàng. Tôi liền gọi đến ngân hàng cổ phần mà chồng tôi đang nợ và nhận được câu trả lời: Chồng tôi mở thẻ tín dụng nhưng không dùng nên bị tính phí thường niên của năm mở thẻ hơn một triệu đồng. Và do chồng tôi không nộp hơn 1 triệu phí thường niên đó nên bị ngân hàng tính lãi đến thời điểm tháng 11/2021 là 4,5 triệu đồng.

Tôi về nhà hỏi chồng có mở thẻ không thì anh mới nhớ lại: Cách đó gần hai năm, có người bạn giới thiệu một nhân viên ngân hàng cổ phần đến công ty mở thẻ tín dụng để có chính sách ưu đãi để đi đánh golf.

Vốn công việc bận rộn nên khi nhân viên ngân hàng mời nhiệt tình và cả nể bạn nên chồng tôi ký giấy tờ mở thẻ. Nhân viên ngân hàng đã ký giấy tờ tại công ty và mang thẻ đến tận công ty cho chồng tôi.

Tuy nhiên, sau khi mở thẻ, chồng tôi cất thẻ vào ngăn kéo và chưa một lần sử dụng, từ đó cũng không nhận được thông tin từ phía ngân hàng nên cũng không biết là đang bị dính nợ xấu từ ngân hàng.

Tôi trách chồng khi mở thẻ không đọc kỹ các điều khoản của ngân hàng và để tránh phiền toái nên tôi đã trả hết số tiền 4,5 triệu đó cho ngân hàng. Và chấp nhận việc trong 5 năm vợ chồng tôi không thể vay vốn ngân hàng nếu có nhu cầu vay vốn.

Đến giữa năm 2023, tôi lại giật mình khi công an quận gửi giấy triệu tập chồng tôi đến cơ quan công an phối hợp điều tra vụ công ty tài chính tín dụng ở Sài Gòn. Tôi và chồng không biết chuyện gì đang xảy ra nên đến công an quận để hỏi rõ thì mới tá hỏa vì hồi đó lúc chồng tôi chưa biết đến số tiền lãi để trả thì ngân hàng kia đã chuyển danh sách nợ khó đòi của ngân hàng cho công ty này. Cũng may do số tiền lãi của chồng tôi ít nên họ chưa có động thái gì để đòi nợ nên chưa gặp phiền toái gì, và chủ công ty kia đã bị bắt.

Khi đọc tin khách hàng ở Quảng Ninh vướng lùm xùm nợ thẻ tín dụng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì hồi đó biết chồng tôi nợ, tôi đã trả ngân hàng ngay chứ để đến hiện tại thì không biết bao nhiêu phiền toán nữa sẽ đến với vợ chồng tôi.

Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người sẽ gặp những trường hợp như chồng tôi nhưng không muốn phiền toái nên ngậm ngùi trả lãi ngân hàng. Đây cũng là bài học và cảnh báo nên đọc kỹ các điều khoản mở thẻ tại ngân hàng nếu thực sự có nhu cầu sử dụng.

Nguyễn Minh Nguyệt

