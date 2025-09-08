Đi vào làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc, tài xế xe tải sẽ bị phạt từ 9/9

Bắt đầu từ 0h ngày 9/9, cảnh sát giao thông sẽ xử lý tài xế xe tải đi vào làn trong cùng sát dải phân cách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 15/8, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu áp dụng quy định cấm xe tải thông dụng, chuyên dùng, đầu kéo (trừ một số loại đặc thù) chạy ở làn sát dải phân cách giữa (làn 1).

Theo đó, làn 1 chỉ dành cho xe thông thường, tốc độ tối đa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là 100 km/h, tối thiểu 60-80 km/h tùy làn. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quy định tốc độ tối đa 120 km/h cho làn 1 và 2; làn 3 tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Sau 25 ngày thí điểm phân làn, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2 từ ngày 15/9, ngoài xe tải sẽ cấm cả xe khách đi vào làn 1. Từ 0h ngày 9/9, CSGT sẽ xử phạt tài xế đi sai làn.

CSGT nhắc nhở tài xế vi phạm trên cao tốc Phát Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Việt An

Theo thống kê trong 25 ngày qua, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, CSGT ghi nhận 14/314.910 (0,004%) lượt phương tiện chưa thực hiện đúng quy định tổ chức giao thông mới. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã nhắn tin thông báo đến chủ phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở.

Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông, CSGT đã phát hiện và tuyên truyền đến 1.077/109.957 (0,97%) tài xế ôtô tải, xe đầu kéo đi vào làn 1.

Cục CSGT cho biết đã phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết với từng lái xe, gọi điện cho các chủ xe và nhận được sự đồng tình với cách phân làn mới. Nhiều tài xế ôtô con chia sẻ sau khi phân làn, tầm nhìn ở làn 1 thông thoáng, tốc độ lưu thông được đảm bảo, nâng cao khả năng thông hành của tuyến.

Ngoài hai tuyến cao tốc trên, Cục CSGT đã đề xuất cấm xe tải đi vào làn 1 trên đại lộ Thăng Long từ ngày 20/9.

Việt An