Dị ứng với những hành động thân mật của người khác

Hồi bé, nhiều buổi trưa tôi không ngủ, chạy đi chơi chán rồi về thấy cửa nhà đóng nên ngó qua khe cửa, thấy bố mẹ đang yêu nhau.

Ngày đó, nhà hẹp, mỗi lúc cha mẹ gần gũi tôi đều biết. Lúc đó, với tôi là sự tò mò nhưng cũng khắc ghi vô thức trong não tới giờ. Lớn hơn một chút, tôi đi học, mỗi khi đi chơi dịp lễ với bạn và người yêu bạn, chúng tôi nghỉ lại chung một phòng do ngày lễ hết phòng. Hai bạn nằm giường bên âu yếm nhau, cứ nghĩ tôi ngủ nhưng tôi vẫn biết. Lúc đó tôi không biết xử trí ra sao, chọn cách nằm im nín thở, mỏi người không dám đổi tư thế ngủ.

Đi ôn thi đại học, lên ký túc xá anh trai ở lại thấy bạn gái anh đến chơi, họ ôm ấp nhau. Giờ có thêm tí tuổi, do hoàn cảnh sống đưa đẩy hay nói rõ ra là vì lý tưởng chung (không thể thay đổi hoàn cảnh sống), tôi ở chung phòng trọ với em trai họ và bạn gái chơi cùng tôi. Hai đứa bằng tuổi nhau, em họ có tình cảm với đứa con gái kia, còn chiều ngược lại có hay không tôi không rõ. Nói chung mối quan hệ khá phức tạp, tôi không kể hết ra đây được. Nhiều lúc hai đứa có những hành động chăm sóc nhau, tôi cảm thấy việc sống chung không được tự nhiên. Có điều may mắn, họ không làm gì quá đà trước mặt tôi. Việc này khiến cho mối quan hệ của chúng tôi khá căng thẳng mỗi khi tôi nói lên ý kiến của mình. Họ cũng cảm thấy tôi áp lực lên họ. Chúng tôi vì lý tưởng chung mà gắn kết với nhau; đương nhiên, lý tưởng lớn hơn nhiều so với mấy việc này.

Nhiều mối quan hệ cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt rồi dần dà không chịu đựng được nữa là tan vỡ. Tôi bị phụ thuộc vào cô gái kia mà không thể lựa cách dọn đi. Tôi rất muốn coi mọi thứ bình thường nhưng chưa thể tìm ra giải pháp để giải tỏa tâm lý của mình. Tôi chia sẻ về quan điểm này với cô bạn gái ở chung nhưng cô ấy nói chuyện gần gũi là bình thường, tôi không thích thì có thể tạo ra tiếng động để đối phương biết mà dè chừng, còn không cứ nằm im ngủ thôi. Có lẽ do tôi ích kỷ, lại toàn bị ám ảnh bởi những thứ không đáng nên thành ra vậy. Tôi nên làm gì để bản thân và người ở chung cũng thoải mái.

