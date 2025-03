Đi ngủ với triệu chứng đau tai, người đàn ông tử vong sau 3 giờ

AnhNgười đàn ông 40 tuổi tử vong chỉ 3 giờ sau khi đi ngủ với triệu chứng đau tai, do viêm màng não mô cầu, một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Pete Hynes, 40 tuổi, qua đời chỉ 3 giờ sau khi đi ngủ với triệu chứng đau tai. Ban đầu, anh cho rằng đây chỉ là cơn cảm lạnh lây từ gia đình, nhưng bệnh diễn tiến nhanh chóng và trở nên nghiêm trọng.

Sau khi ngã gục, anh được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi bác sĩ xác định anh mắc viêm màng não do não mô cầu – một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra.

Vi khuẩn tấn công màng bảo vệ não và tủy sống, nhanh chóng xâm nhập vào máu, làm tổn thương thành mạch, gây chảy máu trong da và các cơ quan, dẫn đến nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Dù được cấp cứu khẩn cấp, Hynes không qua khỏi và tử vong chỉ sau ba giờ.

Vợ anh, Lou Hynes, 48 tuổi, chia sẻ cú sốc khi mất chồng đột ngột: "Chúng tôi không bao giờ có thể ngờ rằng cuộc sống sẽ thay đổi mãi mãi từ ngày hôm đó".

Viêm màng não ảnh hưởng đến khoảng 8.000 người ở Anh mỗi năm, với trẻ em, trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên là nhóm nguy cơ cao do hệ miễn dịch yếu. Bệnh có thể do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra, trong đó viêm màng não do vi khuẩn là nghiêm trọng nhất. Tỷ lệ tử vong ở người lớn lên tới 25%.

Pete Hynes, 40 tuổi, qua đời chỉ 3 giờ sau khi đi ngủ với triệu chứng đau tai. Ảnh: JustGiving

Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, buồn nôn và nôn – dễ nhầm lẫn với cúm hoặc đau dạ dày. Khi vi khuẩn lây lan nhanh, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, khiến cơ thể tự tấn công các cơ quan nội tạng. Một dấu hiệu quan trọng là phát ban với những chấm đỏ nhỏ có thể lan rộng thành vết bầm tím lớn.

Ngoài ra, viêm màng não cũng có thể gây đau tai dữ dội do áp lực tăng trong não, ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác. Một số bệnh nhân bị ù tai, giảm thính lực hoặc cảm giác đau sâu trong tai trước khi xuất hiện các triệu chứng khác.

Hôm 30/3, Hynes kể lại nỗi đau mất chồng đã ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình. Sau cái chết của chồng, bà rơi vào trạng thái tê liệt tinh thần: "Bọn trẻ nói chuyện với tôi, nhưng tôi không thể nghe hay phản ứng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như vậy".

Gia đình đã quyên góp hơn 6.000 bảng Anh cho tổ chức từ thiện Meningitis Now để nâng cao nhận thức về bệnh viêm màng não. Dù có vaccine phòng bệnh, Hynes không thuộc nhóm được tiêm chủng.

Hiện tại, Anh cung cấp vaccine MenACWY cho học sinh và người dưới 25 tuổi, trong khi vaccine MenB – bảo vệ chống lại vi khuẩn gây bệnh mà Hynes mắc phải – chỉ được tiêm cho trẻ sơ sinh theo chương trình của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) từ năm 2016.

Thanh thiếu niên là nhóm nguy cơ cao, với 25% số người từ 15-19 tuổi mang vi khuẩn trong cổ họng. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cảnh báo rằng sinh viên đại học thường mắc bệnh nghiêm trọng và đôi khi tử vong vì viêm màng não – căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Tiến sĩ Shamez Ladhani, chuyên gia dịch tễ học của UKHSA, nhấn mạnh: "Với số lượng lớn sinh viên từ nhiều nơi tụ họp và tiếp xúc gần gũi, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc tiêm phòng là rất quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi những vi khuẩn chết người này".

Thục Linh (Theo Daily Mail)