Di dời hơn 100 bè cá trên sông Hậu tránh lây dịch

An GiangHuyện An Phú di dời 108 bè cá trên sông Hậu thuộc xã Khánh An khi dịch ở đây diễn biễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.