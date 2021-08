'Đi chơi hay hủy' - câu hỏi không hồi kết của du khách

MỹBiến thể Delta lan rộng khắp nơi, nhiều người Mỹ đối mặt với tình huống khó khăn nhưng quen thuộc: Có nên hủy kế hoạch đi chơi?

Khi làn sóng Covid-19 thứ tư lan khắp nước Mỹ do biến thể Delta dễ lây lan, những du khách đã đặt tour vào cuối mùa hè đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Không ít người gần đến ngày đi du lịch, vẫn băn khoăn khỏi: Liệu có nên hủy chuyến đi một lần nữa?

Nhiều người trong số họ, những du khách đã được tiêm vaccine và điểm họ đến bỗng trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, cũng như các ca nhiễm tăng, câu trả lời là "Có". Các dữ liệu thống kê mới nhất chỉ ra rằng, vaccine có thể bảo vệ người tiêm, giúp họ giảm nguy cơ khiến bệnh trở nặng hoặc không cần nhập viện cấp cứu vì bệnh nhẹ. Tuy nhiên, những người đã tiêm đủ hai mũi vẫn có thể mắc bệnh, và lây cho người khác.

Hành khách đang ngồi đợi chuyến tại sân bay ở Miami hồi tháng 6. Ảnh: NYT

Dolores Halls, một blogger thời trang 28 tuổi sống ở Chicago, đã chiều chỉnh 3 chuyến du lịch sắp tới của mình vì lo ngại biến thể Delta. Cô dừng chuyến đi đến Italy cùng chồng vào tháng 11, tạm hoãn chuyến đi đến New Orleans vào tháng 10 và chuyển hướng chuyến đi đến Florida (nơi có nhiều ca nhiễm mới) sang California vào tháng 9. Cô sẽ hạ cánh tại thành phố Los Angeles, rồi đi phà đến đảo Catalina để tránh đám đông. Đầu dịch, mẹ của Halls đã phải nhập viện vì mắc nCoV. Hiện tại, cô đã được tiêm phòng nhưng nữ du khách vẫn sợ các biến thể mới của virus.

Chỉ ba tuần trước, Andrew Hickey, nhân sự cấp cao của Scotts cheapf lights, trang web hỗ trợ du khách tìm được các chuyến bay giá rẻ, đã hủy chuyến đến Bồ Đào Nha vào tháng 11 vì lo ngại sự an toàn. Anh đã đặt vé đến Lisbon cho hai vợ chồng, cùng hai người con 8 và 11 tuổi từ tháng 4 năm nay.

Trong một cuộc khảo sát mới đây của Scotts cheapf lights, trang web hỗ trợ tìm được các chuyến bay giá rẻ, chỉ ra 74% người được hỏi nói rằng biến thể Delta ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch. 35% nói rằng không đặt bất kỳ chuyến đi nào trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay và 24% chọn đặt vé du lịch trong nước. Phần lớn những người đặt các chặng bay quốc tế đều là cho năm 2022. Mọi người cũng chọn điểm đến dựa trên tình hình dịch bệnh ở nơi đó.

TripActions, một công ty quản lý du lịch, chỉ ra số lượt hủy tour tháng 7 là 26%, tăng so với mức trung bình của mùa hè năm nay là 18%, trước khi biến thể Delta khiến các ca nhiễm tăng.

Ứng dụng đặt vé máy bay Hopper chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu đặt vé có chính sách linh hoạt (những vé mà du khách có thể hủy vì bất kỳ lý do gì) với mức tăng 33% kể từ đầu tháng 7. Công ty dự đoán giá vé máy bay nội địa sẽ giảm 10% trong những tuần tới. Cục Quản lý An ninh Vận tải cũng chứng kiến sự sụt giảm khoảng 30.000 hành khách mỗi ngày kể từ tháng 7. Hai hãng hàng không là Southwest và Frontier Airlines cho biết đã hạ thấp kỳ vọng lợi nhuận của họ trong quý này do nhu cầu về các chuyến bay giảm.

Chính phủ vẫn do dự trong việc phong tỏa trước làn sóng Covid-19 mới, nhiều nơi đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa riêng. Do đó, phản ứng khi đối mặt với biến thể Delta của người dân ở từng nơi cũng khác nhau. Zeta Global, công ty công nghệ tiếp thị chuyên nghiên cứu hành vi du lịch của người Mỹ, đưa ra báo cáo về một xu hướng ngược dựa trên tình trạng tiêm chủng. Một trong số đó là việc những người đến Florida đã tiêm chủng giảm, nhưng số người chưa tiêm lại tăng cao.

Đối với những người Mỹ mê du lịch, biến thể Delta đã mang lại cho họ một xu hướng vốn đã quen thuộc trong đại dịch: chờ đợi. Còn tiến sĩ Ravi Starzl, chuyên gia về dịch bệnh và là giám đốc điều hành của BioPlx, một công ty vi sinh vật tiên tiến nói rằng cuộc đua chống lại Covid-19 là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. "Chúng ta tin rằng mọi thứ có thể trở lại bình thường, nhưng virus thì lại có nhiều kế hoạch khác".

Anh Minh (Theo New York Times)

Trải nghiệm 'không như mơ' của du khách ở châu Âu hè 2021