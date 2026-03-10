Đi bộ 2 phút sau ăn giúp giảm lượng đường trong máu

Thay vì nằm nghỉ và lướt điện thoại ngay sau bữa ăn, hãy dành vài phút để vận động nhẹ nhàng - thói quen được đánh giá là "thuốc đường huyết tự nhiên".

Đừng vội ngồi xuống hay nằm ngay sau khi vừa ăn no. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng sự biến động mạnh của đường huyết sau ăn là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm nhiễm và béo phì.

Tiến sĩ Trương Hiên Bân (Chang Hsuan-pin), chuyên gia vật lý trị liệu, cho biết chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng từ 2 đến 5 phút sau bữa ăn, cơ bắp sẽ chủ động tiêu thụ lượng đường dư thừa trong máu. Ông gọi đây chính là "loại thuốc đường huyết tự nhiên" hiệu quả nhất.

Khoa học đằng sau 2 phút đi bộ

Dẫn chứng nghiên cứu từ tạp chí uy tín Sports Medicine (Y học Thể thao), Tiến sĩ Trương chỉ ra rằng việc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có khả năng ổn định mức đường huyết đáng kể và ngăn chặn sự biến động mạnh của insulin.

Nguyên nhân là do hành động đi bộ sẽ kích hoạt các "protein vận chuyển glucose" trong cơ đùi. Quá trình này giúp đưa lượng đường trực tiếp vào tế bào để đốt cháy năng lượng, thay vì tích tụ và chuyển hóa thành mỡ thừa.

Đi bộ nhẹ nhàng từ 2 đến 5 phút sau bữa ăn, cơ bắp sẽ chủ động tiêu thụ lượng đường dư thừa trong máu. Ảnh: Nguyễn Đông

Thời điểm "vàng" để vận động

Tiến sĩ Trương Hiên Bân đưa ra lời khuyên về lịch trình vận động sau ăn như sau:

Thời điểm bắt đầu: Tốt nhất là trong vòng 30 đến 60 phút sau khi ăn. Đây là lúc lượng đường trong máu đang tăng lên mức đỉnh điểm, giúp việc "chặn đứng" sự tăng vọt này đạt hiệu quả cao nhất.

Hiệu quả vượt trội: Việc đi bộ ngắn có tác động tích cực hơn nhiều so với việc chỉ đứng yên hoặc ngồi lâu một chỗ. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn hoặc lo lắng về sức khỏe chuyển hóa, hãy thử đứng dậy và đi lại 5 phút ngay hôm nay.

Những lựa chọn thay thế đơn giản tại nhà

Đồng quan điểm, bác sĩ gia đình Ngụy Sĩ Hàng (Wei Shih-hang) cũng nhấn mạnh rằng vận động cơ thể là chìa khóa để ổn định đường huyết. Nếu không thể đi bộ, bạn có thể lựa chọn các hình thức vận động nhẹ nhàng khác:

Đạp xe: Có thể sử dụng xe đạp tập trong nhà hoặc đạp xe ngoài trời với cường độ thấp. Cách này vừa giúp ổn định đường huyết vừa cải thiện chức năng tim phổi.

Làm việc nhà: Các hoạt động như quét dọn, lau nhà, sắp xếp phòng ốc đều là những lựa chọn thay thế tuyệt vời giúp cơ thể tiêu thụ năng lượng hiệu quả sau bữa ăn.

Mỹ Ý (Theo TW Yahoo)