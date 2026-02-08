Đi bộ 1.400 km về quê, chàng trai giảm 25 kg và hết sạch mỡ máu

Trung QuốcMắc bệnh viêm tụy cấp tái phát nhiều lần, anh Vương quyết định đi bộ 33 ngày từ Thượng Hải về Hồ Bắc, giúp đẩy lùi mỡ máu và giảm 25 kg, tuy nhiên chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không bắt chước.

Tính đến đầu tháng 2, chàng trai 9X đã gần hoàn tất chặng đường 1.400 km từ nơi làm việc ở Thượng Hải về quê nhà tại thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Sau hơn một tháng hành quân dã chiến, kết quả kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện vào ngày thứ 24 của hành trình cho thấy các chỉ số mỡ máu đã trở về mức bình thường. Đây là chuyển biến tích cực khiến cả bệnh nhân và bác sĩ bất ngờ, bởi trước đó nửa tháng, anh liên tục bị tiêu chảy và đối mặt nguy cơ tái phát viêm tụy cấp lần thứ ba.

Anh Wang quyết định đi bộ về quê để đẩy lùi bệnh tật. Ảnh: KankaNews

Anh Vương bắt đầu chuyến đi vào ngày 1/1, mang theo ba lô nặng 15 kg. Thay vì bắt tàu xe như mọi năm, anh biến chặng đường hồi hương ăn Tết thành liệu trình trị liệu đặc biệt theo lời khuyên của bác sĩ. Trước đó, các phương pháp điều trị bằng thuốc không mang lại hiệu quả với căn bệnh viêm tụy cấp và tình trạng mỡ máu cao báo động của anh.

Lộ trình dự kiến kéo dài 40 ngày, đi qua 5 tỉnh thành gồm Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc. Để đảm bảo hiệu quả chữa bệnh, anh áp dụng chế độ ăn uống khắc nghiệt, chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Tổng chi phí ăn ở cho toàn bộ chuyến đi khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng).

Thử thách lớn nhất xuất hiện trong 10 ngày đầu tiên. Việc duy trì quãng đường trung bình hơn 30 km mỗi ngày khiến đôi chân anh đau nhức dữ dội, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi cơ thể dần thích nghi với cường độ vận động cao, anh lấy lại sự kiên trì. Việc chia sẻ hành trình lên mạng xã hội và nhận được sự cổ vũ từ cộng đồng cũng tiếp thêm động lực giúp anh tiếp bước.

Anh Vương thừa nhận trước đây hiếm khi tập thể dục do áp lực công việc bận rộn. Hành trình đi bộ xuyên tỉnh không chỉ giúp anh kịp về sum họp gia đình dịp Tết Nguyên đán mà còn minh chứng cho tác động tích cực của vận động đối với các bệnh lý chuyển hóa.

Trường hợp của bệnh nhân Vương được xác định là viêm tụy cấp do tăng triglyceride (HTGP). Việc đi bộ trung bình 30 km mỗi ngày kết hợp chế độ ăn một bữa (OMAD) đã tạo ra sự thâm hụt calo lớn, buộc cơ thể phải chuyển hóa mỡ thừa để tạo năng lượng, dẫn đến việc giảm 25 kg và hạ chỉ số mỡ máu.

Tuy nhiên, giới y khoa nhận định đây là một trường hợp cá biệt (outlier) mang tính may mắn hơn là một phác đồ y học chuẩn mực. Việc chuyển đổi đột ngột từ lối sống ít vận động sang cường độ vận động cao mang lại nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Rủi ro lớn nhất trong trường hợp này là hội chứng tiêu cơ vân (Rhabdomyolysis). Khi cơ bắp bị vận động quá tải đột ngột, các sợi cơ bị phá hủy sẽ giải phóng myoglobin vào máu. Chất này khi đi qua thận có thể gây tắc nghẽn ống thận, dẫn đến suy thận cấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), việc giảm cân quá nhanh (trên 1,5 kg/tuần) làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành sỏi mật. Bệnh nhân Vương đã giảm trung bình gần 1 kg/ngày. Sỏi mật là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy. Do đó, phương pháp giảm cân cực đoan này về mặt lý thuyết có thể kích hoạt chính căn bệnh mà bệnh nhân đang cố gắng điều trị.

Việc duy trì vận động nặng trong tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và từng bị tiêu chảy kéo dài đặt bệnh nhân vào nguy cơ hạ đường huyết và rối loạn điện giải nghiêm trọng. Tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim hoặc ngất xỉu. Ngoài ra, áp lực từ ba lô 15 kg lên hệ xương khớp chưa được rèn luyện cũng tiềm ẩn nguy cơ gãy xương do mỏi (stress fractures).

Hiệp hội Tim mạch Mỹ(AHA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị phác đồ điều trị tiêu chuẩn cho bệnh lý chuyển hóa bao gồm: chế độ ăn giảm chất béo bão hòa, dùng thuốc nhóm Fibrate hoặc Statin theo chỉ định, và duy trì vận động cường độ trung bình 150-300 phút mỗi tuần.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng mọi sự thay đổi về cường độ vận động đối với bệnh nhân có tiền sử bệnh lý nền cần được thực hiện theo lộ trình tăng dần và có sự giám sát y tế chặt chẽ.

Bình Minh (Theo Sina, Changjiang Cloud News)