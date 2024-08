DHC - thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ Nhật Bản

Tại thị trường Việt Nam, 39 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC được công ty cổ phần Belie phân phối độc quyền, góp phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp người tiêu dùng.

Thành lập năm 1972, DHC hiện là một trong những tập đoàn chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lớn nhất tại Nhật Bản với các dòng sản phẩm đa dạng, giá thành phù hợp với đại chúng, phổ biến tại các trung tâm thương mại và điểm bán lẻ. Từ năm 1995, đơn vị bắt đầu cho ra mắt các dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung sức khỏe có chất lượng cao hơn với chi phí tương đương hoặc chất lượng tương đương nhưng với giá thành rẻ hơn, thay đổi quan niệm "thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đắt tiền". Điều này giúp người tiêu dùng có thể được cung cấp những thành phần dinh dưỡng an toàn, lành tính với chi phí nằm trong khả năng chi trả.

Một showroom của DHC tại Nhật Bản. Ảnh: DHC

Số liệu được công bố trên website công ty từ ngày 1/6 cho biết, DHC đang có hơn 16,04 triệu khách hàng ở nhiều thế hệ, độ tuổi và phong cách sống khác nhau. Theo Sổ tay tiếp thị H.B Foods - chuyên phân tích thị trường thực phẩm dùng vì mục đích sức khỏe và sắc đẹp được phát hành tại Nhật năm 2023, DHC có 26 danh mục chiếm thị phần cao nhất tại đất nước mặt trời mọc.

Một số hạng mục sản phẩm chiếm thị phần cao của DHC gồm bổ sung vitamin và khoáng chất, thực phẩm bổ sung sắt, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cơ bản, thực phẩm bổ sung chống oxy hóa và chống lão hóa, thực phẩm bổ sung hỗ trợ xương khớp cơ, thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Thương hiệu hiện cung cấp 462 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (bao gồm cả thực phẩm bổ sung dành cho thú cưng) để khuyến khích lối sống lành mạnh cùng mục tiêu mở ra kỷ nguyên sống thọ 100 tuổi. Sản phẩm của thương hiệu này có mặt tại 25 quốc gia và khu vực trên khắp châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

Tại Việt Nam, hãng có 39 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được Công ty cổ phần Belie phân phối độc quyền từ năm 2017. Trong số đó, nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được người tiêu dùng biết đến và có lượt bán cao trên các sàn thương mại điện tử như Vitamin C Hard Capsule, Multivitamins, Zinc, Natural Vitamin E, Collagen Beauty 7000 plus...

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Vitamin C Hard Capsule. Ảnh: DHC

Các sản phẩm đều đạt chuẩn Japan-GMP. Japan-GMP là biểu trưng cho chất lượng Nhật Bản do Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA) trực tiếp cấp chứng nhận, với các bước đánh giá và thẩm định dây chuyền sản xuất kéo dài 16-27 tháng. Đơn vị đã thiết lập tiêu chuẩn an toàn và nghiêm cấm hoàn toàn các thành phần từ những nguồn chưa được xác minh về độ an toàn. Các sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại ba nhà máy đạt chuẩn GMP (Chứng nhận Nhà máy sản xuất an toàn) là nhà máy Naganuma ở Hokkaido, nhà máy Iwatsuki ở tỉnh Saitama và nhà máy Akazawa ở tỉnh Shizuoka.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định thành phần nghiêm ngặt. Theo báo cáo ngày 30/6/2023, công ty có 43 chuyên viên có trình độ y khoa, cơ cấu trong 4 bộ phận: bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng cấp cao và những chuyên gia có kinh nghiệm lâm sàng, hỗ trợ về sản phẩm. Các bộ phận này đóng vai trò nghiên cứu, phát triển sản phẩm đồng thời theo dõi toàn bộ quy trình kiểm duyệt nguyên liệu thô, thành phần, sản xuất đại trà và đóng gói. Các sản phẩm sẽ được cải tiến công thức để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong từng thời điểm, đảm bảo cung cấp những sản phẩm hiệu quả nhất trên thị trường.

Nhà máy sản xuất của DHC tại tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Ảnh: DHC

Các sản phẩm DHC được phân phối độc quyền tại Việt Nam còn có giấy công bố và giấy xác nhận nội dung quảng cáo do Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế cấp. Trên mỗi sản phẩm đều có 3 loại nhãn phụ theo quy định (gồm tem chống hàng giả, tem thông tin sản phẩm, tem số lô được in với màu sắc rõ ràng, sắc nét, có mã QR dẫn tới website của đơn vị phân phối (Bestme.vn)

Mỗi sản phẩm nước ngoài được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam đều cần qua nhiều bước kiểm nghiệm thành phần để có giấy phép công bố sản phẩm và giấy xác nhận sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm bổ sung sức khỏe.

Sản phẩm của DHC không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Diệp Chi