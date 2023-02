ĐH Quốc gia TP HCM: Đề thi sẽ đánh giá năng lực xử lý vấn đề của học sinh

Đại diện Đại học Quốc gia TP HCM nói đề thi đánh giá năng lực bao phủ nhiều lĩnh vực, mục tiêu là đánh giá khả năng xử lý vấn đề của thí sinh chứ không chỉ kiểm tra kiến thức.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 26/3. Đến nay, hơn 50.000 thí sinh đã đăng ký thi đợt này.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, mục đích của bài thi là đánh giá khả năng vận dụng, tư duy. Ông lưu ý thí sinh cẩn trọng khi đến các trung tâm luyện thi, thay vào đó nắm chắc chương trình THPT, có sự kết nối giữa kiến thức các lớp và hiểu bản chất, ứng dụng nâng cao của những kiến thức đó.

- Cấu trúc, độ khó, phạm vi kiến thức của đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2023 như thế nào?

- Cấu trúc đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút với ba phần thi: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, Tư duy logic và Phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề.

Phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 20 câu tiếng Việt và 20 câu tiếng Anh, điểm tối đa là 400. Các câu hỏi, bài đọc đánh giá kiến thức văn học, khả năng dùng từ, đọc hiểu, phân tích bài viết tiếng Việt và tiếng Anh.

Phần Toán học, Tư duy logic và Phân tích số liệu có điểm tối đa là 300, gồm 10 câu toán học phổ thông; 10 câu tư duy logic theo dạng suy luận và xác định các quy luật logic; 10 câu phân tích số liệu với bảng dữ liệu được cho trước.

Phần Giải quyết vấn đề là những câu hỏi liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, tối đa 500 điểm. Mỗi lĩnh vực Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử có 10 câu.

Đề thi theo hướng đánh giá năng lực của thí sinh, cho sẵn số liệu, dữ kiện, từ đó thí sinh phân tích tìm ra câu trả lời. Phạm vi kiến thức đánh giá của đề thi rộng, bao quát kiến thức bậc THPT, không tập trung vào chương trình của một lớp nào. Câu hỏi đều nằm ở mức vận dụng, vận dụng cao, những câu ở dạng thông hiểu chỉ khoảng 10%.

Điểm của từng câu có trọng số khác nhau tùy độ khó và độ phân biệt. Tổng điểm của bài thi là 1.200.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: VNU

- Hiện nay nhiều trung tâm, thầy cô nhận luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM. Thí sinh ôn luyện theo hình thức này cần chú ý điều gì?

- Mỗi năm, Đại học Quốc gia TP HCM đều công bố một bài thi mẫu để thí sinh nắm cấu trúc đề. Chúng tôi không ban hành các bộ đề hay tài liệu và khóa học luyện thi đánh giá năng lực. Do đó, các khóa học, bộ tài liệu luyện thi hiện nay là do các cá nhân, trung tâm tự biên soạn, tổng hợp. Thí sinh cần cẩn trọng vì những đề thi này chưa được kiểm chứng, do đó có khả năng không chuẩn.

Chúng tôi cũng không khuyến khích thí sinh luyện thi. Để làm tốt bài thi đánh giá năng lực, thí sinh chỉ cần học tốt chương trình THPT, hệ thống hóa kiến thức và ôn tập, tự rèn luyện các kỹ năng làm bài. Với ma trận và mức độ phân hóa của đề thi, những thí sinh học vẹt, học tủ hay luyện thi cấp tốc khó lòng có kết quả tốt.

- Lời khuyên của ông cho những thí sinh ôn tập kỳ thi này?

- Mục đích của kỳ thi không phải là kiểm tra kiến thức mà chúng tôi đánh giá năng lực xử lý vấn đề của thí sinh.

Đề thi cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu sẵn, không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ. Học sinh không nên sa đà vào việc ôn kiến thức. Thay vào đó, các em nên rèn kỹ năng phân tích, ứng dụng, tổng hợp.

Thời điểm này, thí sinh nên hệ thống hóa lại kiến thức lớp 10, 11, 12, có sự kết nối giữa kiến thức các lớp và hiểu về khái niệm, bản chất, ứng dụng nâng cao của những kiến thức đó. Cách ôn luyện tốt nhất là đọc thật kỹ bài học, trao đổi với bạn bè và tìm hiểu về những ứng dụng từ kiến thức được học.

Năng lực, kỹ năng là sự đúc kết của việc học, rèn luyện trong một thời gian dài, không thể nào hình thành ngay sau những khóa luyện thi cấp tốc hay ôn nước rút. Do đó, các em cần ôn tập một cách khoa học, càng sớm càng tốt. Những học sinh có phương pháp học tập khoa học, hệ thống, học để hiểu bản chất của vấn đề sẽ có điểm thi cao.

Ngoài ra, thí sinh giữ tâm lý thoải mái trước ngày thi để thể hiện tốt nhất năng lực của bản thân. Đây là kinh nghiệm mà những thí sinh có điểm số tốt trong kỳ thi đánh giá năng lực các năm qua chia sẻ.

- Năm 2022, đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM có một số câu sai. Quy trình ra đề có cải thiện thế nào?

- Chúng tôi rút kinh nghiệm từ những lần thi trước, liên tục rà soát, cải tiến, hoàn thiện các quy trình tổ chức thi. Câu hỏi được biên soạn kỹ, qua nhiều lớp kiểm tra. Quy trình làm câu hỏi, xét duyệt, in sao đề thi đã được cải tiến để đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, giá trị của bài thi.

Nhật Lệ