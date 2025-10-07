ĐH Quản lý Singapore cấp hơn 400 học bổng tại hội thảo Việt Nam

Đại học Quản lý Singapore (SMU) trực tiếp chia sẻ thông tin, định hướng ngành, tư vấn chiến lược chinh phục hơn 400 học bổng tại sự kiện ngày 11-12/10.

Sự kiện diễn ra lúc 14h ngày 11/10 tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội) và 9h30 ngày 12/10 tại Khách sạn Liberty Riverside (17 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM).

Tại đây, SMU cung cấp thông tin tuyển sinh mới và tư vấn chiến lược ứng tuyển hơn 400 loại học bổng du học Singapore, cùng chương trình cho vay học phí, trao cơ hội hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế. Trong đó, nổi bật là học bổng ASEAN do Chính phủ Singapore tài trợ, chi trả toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, trợ cấp máy tính... Chương trình hướng đến thu hút tài năng trẻ châu Á có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa và tiềm năng quản lý, lãnh đạo.

Đại học SMU Singapore góp mặt tại Triển lãm Giáo dục Singapore vào cuối tháng 9. Ảnh: INEC

Là trường đại học công lập lâu đời thứ ba của Singapore, SMU xây dựng nền tảng giáo dục làm bệ phóng sự nghiệp cho cả sinh viên bản xứ và quốc tế. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp SMU có việc làm đạt 90% với mức lương khởi điểm trung bình hơn 100 triệu đồng mỗi tháng; một nửa trong số này nhận cùng lúc từ 2 đến 5 lời mời làm việc, theo Khảo sát việc làm sau đại học (GES) năm 2024.

Sinh viên tốt nghiệp SMU đang làm việc trong hơn 40 lĩnh vực khác nhau. Trong đó, hơn 40.000 người đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại nhiều tập đoàn và tổ chức toàn cầu, tạo nên mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp mạnh mẽ ngay cả sau khi ra trường.

Phụ huynh, học sinh trao đổi với trường. Ảnh: INEC

Trường nổi tiếng với mô hình giáo dục mang tinh thần Mỹ, dựa theo chương trình của các trường đối tác, trong đó có Trường Kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania (nhóm trường Ivy League). SMU có thế mạnh đào tạo các ngành quản lý, kinh doanh, kinh tế, luật, công nghệ, khoa học xã hội...

100% lớp học tại đây theo tiêu chuẩn hội thảo với lớp học nhỏ, nhiều tương tác, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. Sinh viên có thể tự thiết kế chương trình học với hơn 500 lựa chọn liên ngành.

Sinh viên tốt nghiệp SMU. Ảnh: SMU

Tất cả người học SMU có thể học tập, làm việc tại nước ngoài bởi môi trường giáo dục đề cao tính lưu động quốc tế. Kể từ năm 2018, việc tiếp xúc toàn cầu đã trở thành yêu cầu tốt nghiệp tại đây. Trong những năm qua, sinh viên SMU tham gia công tác nghiên cứu, trao đổi, chương trình mùa hè, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, dự án dịch vụ cộng đồng và thực tập tại hơn 150 thành phố trên 45 quốc gia.

Với những nỗ lực này, theo QS 2026, SMU nằm trong top 15 đại học chuyên ngành tốt nhất thế giới. Đây cũng là đại học duy nhất tại Singapore đạt Triple Crown Accreditation (AACSB, AMBA, EQUIS), bộ ba chứng nhận uy tín toàn cầu về đào tạo kinh doanh và quản trị. Ngoài ra, trường sở hữu khu học xá ngay trung tâm Singapore, mang đến môi trường học tập kết nối thuận lợi cùng doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Nhật Lệ