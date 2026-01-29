ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển

Năm 2026, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) lần đầu xét chứng chỉ quốc tế SAT, ACT kết hợp phỏng vấn, nhận hồ sơ dự tuyển từ 28/1.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội dự kiến tuyển 1.200 sinh viên cho 20 chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có 17 chương trình cấp đơn bằng và ba chương trình song bằng Việt - Pháp.

Trường dùng 4 phương thức gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức (PT1), dựa vào năng lực học tập kết hợp phỏng vấn (PT2), xét tuyển thẳng (PT3) và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT (PT4).

Trong đó, riêng ngành Kỹ thuật hàng không chỉ xét theo ba phương thức đầu, không xét điểm thi tốt nghiệp. Còn các chương trình song bằng Việt - Pháp chỉ tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực.

Sinh viên USTH. Ảnh: Fanpage trường

Với thi đánh giá năng lực, thí sinh sẽ tham gia bài kiểm tra kiến thức với 100 câu trắc nghiệm ở tổ hợp ba môn và phỏng vấn trực tuyến với hội đồng tuyển sinh. Để được công nhận kết quả, thí sinh cần có điểm học bạ lớp 11 và 12 đạt loại khá trở lên.

Bài phỏng vấn trực tuyến diễn ra sau bài kiểm tra kiến thức một tuần. Hội đồng đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí toàn diện, bao gồm: hiểu biết về trường, chương trình đào tạo, mức độ phù hợp với ngành nghề, động lực học tập, kỹ năng giao tiếp và tư duy logic.

Tổ hợp xét tuyển Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2026

Với phương thức dựa vào năng lực học tập kết hợp phỏng vấn, trường xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế như SAT 1100/1600 hoặc ACT 24/36 trở lên, đồng thời có kết quả cả năm lớp 11 và 12 đạt tốt trở lên. Đây là lần đầu USTH xét các chứng chỉ này.

Ngoài ra, thí sinh có điểm trung bình cộng học bạ lớp 11, 12 của ba môn theo tổ hợp đạt từ 8,3/10 và có kết quả học tập lớp 11, 12 từ tốt trở lên cũng được xét kết hợp phỏng vấn.

Học sinh tốt nghiệp THPT theo các chương trình quốc tế có thể sử dụng kết quả học tập của chương trình A-Level, IB kết hợp phỏng vấn.

Ở phương thức xét tuyển thẳng, trường miễn bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn nếu thí sinh có giải cấp tỉnh trở lên ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Địa hoặc đạt giải ở các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (đề tài liên quan đến Khoa học tự nhiên).

Ngoài ra, trường áp dụng một số tiêu chí khác về điểm học bạ và ngoại ngữ.

USTH tổ chức ba đợt tuyển sinh với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp (PT1, PT2, PT3).

Lịch nộp hồ sơ dự tuyển USTH năm 2026 như sau:

Đợt xét Nhận hồ sơ (PT1, PT2, PT3) Kiểm tra kiến thức (PT1) Phỏng vấn trực tiếp (PT2) Phỏng vấn trực tuyến (PT1) Phỏng vấn trực tiếp (PT2) 1 28/1 - 28/2 14/3 - 15/3 21/3 - 22/3 2 3/4 - 26/4 9/5 - 10/5 16/5 - 17/5 3 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6

Năm ngoái, USTH tuyển gần 1.100 sinh viên. Điểm chuẩn từ 18 đến 24,82, học phí từ 56 đến 125 triệu đồng một năm.

Dương Tâm