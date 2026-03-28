ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM muốn tăng gấp đôi số tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM đặt mục tiêu tăng gấp đôi số giảng viên có trình độ tiến sĩ, lên gần 650 người trong 4 năm tới.

Chiến lược được PGS. TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS), Đại học Quốc gia TP HCM, chia sẻ lại lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống và 30 năm thành lập trường.

Ông cho biết trường hiện có 18.000 sinh viên và 2.500 học viên sau đại học ở các ngành khoa học tự nhiên, cơ bản. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm 60%, trong đó có 76 giáo sư và 246 tiến sĩ.

Số lượng bài báo khoa học của trường tăng trưởng ổn định 10-15% mỗi năm. 5 năm gần đây, trường công bố gần 4.000 bài trên trên cơ sở dữ liệu Scopus.

Đến năm 2030, HCMUS muốn đẩy mạnh chất lượng đội ngũ, nâng số giảng viên trình độ tiến sĩ lên gấp đôi, tức gần 650 người. Một nửa trong số này đạt học hàm giáo sư, phó giáo sư. Đồng thời, quy mô đào tạo sau đại học tăng 35%, số lượng bài báo khoa học cũng dự kiến tăng gấp đôi.

Những mục tiêu này nằm trong chiến lược tăng trưởng chung của Đại học Quốc gia TP HCM.

Hiện tại Mục tiêu đến năm 2030 Giảng viên trình độ tiến sĩ trở lên 322 644 Học viên sau đại học 2.500 Hơn 3.300 Số bài báo khoa học 4.000 bài (5 năm gần đây) 8.000 bài

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiền thân là Cao đẳng Khoa học thuộc Viện Đại học Đông Dương. Sau đó trường đổi tên thành Đại học Khoa học, thường gọi là Khoa học Đại học đường vào năm 1953.

4 năm sau, tên gọi tiếp tục thay đổi thành trường Đại học Khoa học Sài Gòn, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, sau đó hợp nhất với trường Đại học Văn khoa thành Đại học Tổng hợp TP HCM vào năm 1977. Đến tháng 3/1996, trường chính thức mang tên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP HCM.

PGS. TS Trần Lê Quan tự hào khi những năm qua, trường liên tục đóng góp cho đất nước và TP HCM nhiều nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia, gương mặt trẻ tiêu biểu, cùng hàng loạt giải thưởng khoa học công nghệ, bằng sáng chế, phát minh. Ông tin với bề dày truyền thống và khát vọng vươn lên, nhà trường sẽ hiện thực hóa chiến lược giai đoạn 2025-2030.

PGS. TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng, điểm lại những thành quả của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chiều 28/3.

Tại lễ kỷ niệm, GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, có những chia sẻ gần gũi dưới góc độ một cựu sinh viên, giảng viên, quản lý của trường. Bà mang theo tấm bằng cử nhân Hóa học, tự hào là lứa sinh viên đầu tiên nhận bằng tốt nghiệp khi trường vừa đổi tên thành Khoa học Tự nhiên vào năm 1996.

"Mái trường Khoa học Tự nhiên là một phần rất sâu trong hành trình trưởng thành của tôi", bà Mai nói. "Tôi hiểu giá trị của từng giờ lên lớp, từng giờ thí nghiệm, công trình nghiên cứu ra đời trong lặng lẽ, kiên trì và cả những thất bại để đi đến thành công ở đây".

Theo bà, sức mạnh của HCMUS không chỉ ở bề dày truyền thống mà còn là khả năng tự làm mới, bản lĩnh học thuật, khát vọng tiên phong. GS Mai đánh giá nhà trường đã có nền tảng và đội ngũ tốt nhưng vẫn còn nhiều không gian phát triển, đổi mới.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM kỳ vọng trường trở thành một trung tâm khoa học cơ bản mạnh, là nơi mở đường cho công nghệ chiến lược gắn với nghiên cứu thực tiễn. Để làm được điều đó, trường cần xây dựng môi trường đào tạo kích thích tư duy độc lập, khuyến khích sinh viên nghiên cứu từ sớm, tạo điều kiện và động lực để các em tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại và chọn con đường nghiên cứu lâu dài.

GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai mang theo tấm bằng cử nhân trường Đại học khoa học Tự nhiên lên sân khấu, chiều 28/3.

