Đại học Quốc gia TP HCM có nữ giám đốc đầu tiên

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 51 tuổi, trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử Đại học Quốc gia TP HCM, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ ngày 15/12.

GS Mai quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Hóa ở trường Đại học Tổng hợp (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên) năm 1996 và 2001.

Năm 2005, bà lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Hóa Dược tại Đại học Y Dược Toyama, Nhật Bản, và được công nhận học hàm giáo sư vào năm 2020.

Gắn bó với Đại học Quốc gia TP HCM từ năm 2007, GS Mai từng là trưởng bộ môn, phó khoa Hóa học, trước khi giữ chức phó hiệu trưởng trường Khoa học Tự nhiên năm 2021. Năm 2023, bà được phân công kiêm nhiệm hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu.

Bà là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Hóa Dược, với hơn 80 bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Nhóm nghiên cứu của bà cũng phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước.

Với nhiều cống hiến cho giáo dục và khoa học, bà từng được trao nhiều giải thưởng danh giá, như giải Sáng tạo TP HCM năm 2019, Quả cầu vàng năm 2017, Kovalevskaia năm 2021, Nữ trí thức tiêu biểu TP HCM giai đoạn 2019-2024 và là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: VNUHCM

Đại học Quốc gia TP HCM được thành lập năm 1995, quy mô đào tạo hơn 90.000 sinh viên, lớn nhất cả nước. Đại học này có 10 đơn vị thành viên, gồm trường Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ thông tin, Quốc tế, Kinh tế - Luật, An Giang, Khoa học Sức khỏe, Viện Môi trường và Tài nguyên, Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre.

Theo bảng xếp hạng đại học năm 2026 của tổ chức THE, Đại học Quốc gia TP HCM nằm trong top 801-850.

Lệ Nguyễn