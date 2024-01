ĐH Công nghiệp Hà Nội xét tuyển chủ yếu bằng điểm thi tốt nghiệp

Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.650 sinh viên, 65% trong số này từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) ngày 5/1 cho biết số chỉ tiêu tăng 150 so với năm ngoái do trường mở thêm hai ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2 + 2), nâng tổng số ngành và chương trình đào tạo lên thành 52.

Trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh, tương tự năm ngoái, trong đó phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 65% tổng chỉ tiêu.

Các phương thức còn lại gồm xét tuyển thẳng (không giới hạn chỉ tiêu); xét thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và thí sinh có chứng chỉ quốc tế (8%); xét học bạ THPT (15%); xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (6%) và điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (6%).

Danh sách 52 ngành, chương trình đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội:

TT Mã ngành/chương trình đào tạo Tên ngành/chương trình đào tạo 1 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 4 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo 6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7 75190071 Năng lượng tái tạo 8 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 9 75103021 Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh 10 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 11 75103031 Kỹ thuật sản xuất thông minh 12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 16 7510213 Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp 17 7510204 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô 18 7720203 Hóa dược 19 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 20 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 21 7480101 Khoa học máy tính 22 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 23 7480103 Kỹ thuật phần mềm 24 7480104 Hệ thống thông tin 25 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 26 7480201 Công nghệ thông tin 27 7480202 An toàn thông tin 28 7540101 Công nghệ thực phẩm 29 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may 30 7540204 Công nghệ dệt, may 31 7340101 Quản trị kinh doanh 32 7340115 Marketing 33 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh 34 7340201 Tài chính – Ngân hàng 35 7340301 Kế toán 36 7340302 Kiểm toán 37 7340404 Quản trị nhân lực 38 7340406 Quản trị văn phòng 39 7220201 Ngôn ngữ Anh 40 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 41 7220204LK Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2 + 2) 42 7220209 Ngôn ngữ Nhật 43 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 44 7229020 Ngôn ngữ học 45 7810101 Du lịch 46 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 47 7810201 Quản trị khách sạn 48 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 49 7310104 Kinh tế đầu tư 50 7310612 Trung Quốc học 51 7320113 Công nghệ đa phương tiện 52 7210404 Thiết kế thời trang

Năm nay, trường dự kiến dành 12 tỷ đồng để cấp học bổng cho những sinh viên có điểm đầu vào hoặc thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, trường trao các học bổng do doanh nghiệp tài trợ, với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội với khóa trúng tuyển năm 2023 là 20 triệu đồng một năm. Trường cho biết học phí các năm tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.

Điểm chuẩn năm ngoái của HaUI dao động 19-25,52, cao nhất ở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành có đầu vào thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường, Năng lượng tái tạo, Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, cùng lấy 19 điểm. Các ngành còn lại hầu hết trên 20 điểm.

Trụ sở chính Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HaUI

Dương Tâm