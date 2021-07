Dệt may Thành Công không còn phụ thuộc đơn hàng khẩu trang

Dệt may Thành Công nửa đầu năm thu 1.860 tỷ đồng, lãi 117 tỷ đồng nhờ các đơn hàng truyền thống dồi dào bù đắp thiếu hụt đơn hàng khẩu trang, thiết bị bảo hộ.

Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) cho biết doanh thu tháng 6 xấp xỉ 13,6 triệu USD, tương đương 312 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 955.000 USD và cao hơn 35% so với tháng trước.

Luỹ kế nửa đầu năm công ty ghi nhận doanh thu hơn 81 triệu USD và lãi sau thuế 5 triệu USD, quy đổi theo tỷ giá hiện tại lần lượt là 1.860 tỷ đồng và 117 tỷ đồng. Giai đoạn này không có đơn hàng PPE (khẩu trang và đồ bảo hộ) nên doanh thu mảng may mặc giảm nhẹ, bù lại sự phục hồi của các đơn hàng truyền thống và mảng vải sợi cải thiện nên doanh thu vẫn tăng 11% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 45,2% kế hoạch doanh thu và 41,3% kế hoạch lãi cả năm.

Xuất khẩu sang các nước châu Á đóng góp hơn 58% vào tổng doanh thu. Thị trường Mỹ chiếm 36%, còn lại là châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương.

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công cho biết nhờ có chuỗi cung ứng sợi – dệt – nhuộm – may khép kín nên công ty tự chủ nguồn nguyên liệu, tránh điểm nghẽn của ngành dệt may là phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

Công ty đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 4.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng. Ba đầu việc chính được thực hiện trong năm nay là cải tiến tốc độ sản xuất và tìm khách hàng mới ở thị trường châu Ấu, các nước tham gia hiệp định CPTPP; phát triển các mặt hàng sợi và vải mới; xây dựng thêm nhà máy may tại Vĩnh Long.

Năm ngoái Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu 3.469 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch nhưng lợi nhuận lại vượt 46% đạt trên 276 tỷ đồng. Công ty cho rằng thành công lớn là nhờ nhanh chóng chuyển đổi sang sản xuất vải kháng khuẩn để làm khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, bù đắp tình trạng thiếu hụt đơn hàng truyền thống. Mặt hàng này sử dụng vải đơn giản so với hàng may mặc truyền thống nên chi phí nguyên liệu cũng giảm.

Phương Đông