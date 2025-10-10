'Dệt may qua thời chỉ gia công hàng giá rẻ'

Ngành dệt may đối diện nhiều thách thức, song Chủ tịch VITAS nhận định giá trị gia tăng ngày càng lớn và đã qua thời chỉ làm hàng gia công giá rẻ.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), chia sẻ tại hội nghị ngành dệt may và chuỗi cung ứng do Ngân hàng Á Châu (ACB) tổ chức ngày 9/10.

Theo số liệu từ Chủ tịch VITAS, 9 tháng đầu năm nay, tổng xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt 34,75 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu này, có gần 17 tỷ USD là thặng dư thương mại. "Việt Nam có thể chế chính trị ổn định, là một lợi thế lớn, và hiện đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu dệt may. Ngành này cũng đang có giá trị gia tăng cao, vượt qua giai đoạn chỉ làm hàng gia công giá rẻ như trước", ông Giang nhận định.

Việt Nam đã ký và thực thi 16 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới, và Chính phủ đang hướng tới việc hoàn thiện 22 hiệp định trong tương lai, dự kiến hoàn tất năm 2027. Đây là cơ hội rất lớn để mở rộng các thị trường xuất khẩu.

Ông Giang cho biết, hàng dệt may Việt Nam hiện có mặt ở khoảng 138 thị trường toàn cầu, trong đó đã thâm nhập được vào các khu vực mới như Trung Đông và châu Phi, với các sản phẩm phù hợp nhu cầu văn hóa địa phương. Xuất khẩu sang Nga năm 2024 đạt khoảng 1 tỷ USD, riêng 7 tháng đầu năm đạt 750 triệu USD.

Năng suất lao động của Việt Nam hiện được đánh giá vượt trội so với nhiều quốc gia trong khu vực. Mặc dù tiền lương tại Indonesia và Myanmar rẻ hơn Việt Nam từ 40% đến 45%, năng suất lao động ở những nước này lại thấp hơn 40%. Người lao động Việt Nam được đánh giá có kỹ năng tốt và thao tác nhanh hơn, Chủ tịch VITAS chia sẻ.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ tại hội nghị 9/10. Ảnh: BTC

Từ góc độ ngân hàng giải ngân vào lĩnh vực dệt may, ông Ngô Tấn Long, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết, trên thực tế đầu năm nay, ngành ngân hàng đều lo lắng về ảnh hưởng của chính sách thuế mới lên các doanh nghiệp dệt may.

Tuy nhiên đến nay, đây không còn là lo ngại với nhà băng. Mức thuế áp lên Việt Nam tương đương với nhiều quốc gia khác như Bangladesh hay Indonesia, thậm chí còn thấp hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ. Đồng thời, dệt may là lĩnh vực thiết yếu, do đó, nhà băng này cho biết kế hoạch đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào mảng này trong 2-3 năm tới, ông Ngô Tấn Long cho biết.

Về sự phối hợp giữa ngân hàng và doanh nghiệp, đại diện VITAS cũng kỳ vọng, ngân hàng và doanh nghiệp cần được xem là cùng một "sân chơi", cùng chia sẻ khó khăn. Hiện nay, hình thức thanh toán đã chuyển sang T/T (điện chuyển tiền), thậm chí khách hàng yêu cầu trả chậm từ 3 đến 6 tháng, khiến doanh nghiệp chịu nhiều áp lực tài chính. Ông đề xuất các nhà băng linh hoạt hơn trong quy trình cho vay và đánh giá tín dụng, thay vì quá cứng nhắc về nguyên tắc.

Hiện nay, ông Ngô Vũ Đức Giang cũng cho biết, lĩnh vực dệt may vẫn còn đối diện với các thách thức, gồm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và nguyên liệu từ nước ngoài, chi phí gia tăng do chính sách gia tăng lương tối thiểu, hay các tiêu chuẩn khác nhau từ các tổ chức quốc tế và rủi ro từ thị trường, pháp lý.

Chia sẻ thêm tại hội thảo, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics TP HCM, cũng cho rằng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện đứng trước cơ hội rất lớn, nhưng có tận dụng được hay không lại phụ thuộc vào việc họ thấu hiểu chuỗi cung ứng và logistics hay không. Chi phí logistics ở Việt Nam đang rất cao.

"Chi phí cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, dù chúng ta đang có nhiều đơn hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và có thể doanh nghiệp phải chấp nhận lợi nhuận thấp hơn trong ngắn hạn", bà Đặng Minh Phương nhấn mạnh.

