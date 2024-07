'Despicable me 4' vượt 100 tỷ đồng ở rạp Việt

"Despicable me 4" (Kẻ trộm mặt trăng) đạt hơn 100 tỷ đồng, nối tiếp chuỗi thành công của nhiều phim hoạt hình ở rạp Việt.

Sáng 17/7, phim thu về 101 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Despicable me 4 là bom tấn hoạt hình thứ ba trong năm đạt mốc này tại thị trường Việt, sau Doraemon: Nobita và bản giao hưởng toàn cầu và Kungfu Panda 4. Trung bình mỗi ngày, phim có gần 4.000 suất chiếu, áp đảo nhiều tác phẩm như Twisters (Lốc xoáy tử thần), Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc).

Các Minion hóa thành siêu anh hùng cứu chủ nhân Gru trong phim "Despicable Me 4". Ảnh: Illumination

Phim được dự đoán tiếp tục dẫn đầu phòng vé trong nước cuối tuần này, cho đến khi Deadpool x Wolverine ra mắt cuối tháng. Tuy nhiên theo Box Office, tác phẩm khó vượt kỷ lục của Minions: The Rise Of Gru (ngoại truyện của Despicable me) - 200 tỷ đồng.

Toàn cầu, phim tạo cơn sốt, thu về 440 triệu USD, kinh phí làm phim là 100 triệu USD. Phần bốn đưa loạt dự án trở thành chuỗi phim hoạt hình doanh thu cao nhất mọi thời với hơn 5 tỷ USD, xếp trên Shrek (bốn tỷ) và Toy Story (3,2 tỷ).

Dự án do Chris Renaud và Patrick Delage đạo diễn, Mike White viết kịch bản. Nội dung tiếp nối sự kiện phần ba Despicable Me (2017), khi Gru (Steve Carrell lồng tiếng) hoàn lương, sống hạnh phúc bên người vợ Lucy Wilde (Kristen Wiig) và con gái nuôi Margo, Edith, Agnes.

Trailer 'Despicable Me 4' Trailer "Despicable Me 4". Video: Universal Pictures

Lúc này, gia đình Gru chào đón thêm thành viên mới - Gru Junior, con trai của cả hai. Tuy nhiên, cuộc sống của các thành viên bị đe dọa khi phản diện Maxime Le Mal (Will Ferrell) trốn khỏi nhà tù, lên kế hoạch trả thù nhân vật chính vì mối thù thời học sinh. Đồng hành Maxime là người yêu Valentina (Sofia Vergara). Gru buộc phải đối mặt người bạn cũ, đồng thời bảo vệ vợ con và các Minion.

Trên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, phim nhận 53% cà chua "thối" từ giới chuyên môn nhưng được khán giả chấm 90%. Các đánh giá tiêu cực tập trung vào phần kịch bản. Cây bút Kyle Smith của tờ Wall Street Journal nhận định phim nhàm chán, lộn xộn, không có sự liên kết giữa các tình huống. IndieWire bình luận: "Despicable Me 4 giống như sáu tập phim bị nhồi nhét vào cùng một chương trình". Mặt khác, một số nhà phê bình cho rằng phim phát huy những tình tiết gây cười.

Thời gian qua, nhiều phim hoạt hình liên tiếp ăn khách trong và ngoài nước. Inside Out 2 trở thành phim đầu tiên trong năm vượt mốc một tỷ USD, giúp hãng Pixar vực dậy sau nhiều dự án thất bại trước đó. Tại rạp Việt, Doraemon : Nobita và bản giao hưởng toàn cầu - ra mắt tháng 5 - đạt 147 tỷ đồng, đang là hoạt hình anime ăn khách nhất mọi thời.

Mai Nhật